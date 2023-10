Le Val d'Orbais affiche complet: "Un partenariat public-associatif unique en Wallonie"

André Antoine, président de l’institution et aux manettes de la commune au moment du lancement du dossier, ne cache pas sa satisfaction.

"Nous sommes la seule structure en Wallonie mise en place grâce à un partenariat entre un acteur public, le CPAS de Perwez, et une association, l’ASBL Maison Marie Immaculée (MMI). Nous proposons donc des lits publics et répondons aux exigences en termes de confort, d’équipement et de prix. Malgré le contexte défavorable lors de l’ouverture, avec une méfiance envers les maisons de repos suite à l’affaire Orpea et à la situation sanitaire, nous avons commencé à intégrer des résidents, petit à petit. En deux ans, nous avons réussi à obtenir la confiance, aussi bien des résidents que des familles. Car nous leur offrons un cadre très agréable, avec la réussite architecturale, la lumière omniprésente, les prés d’un côté et le terrain de hockey de l’autre, qui apporte de la jeunesse. Pour ces 130 personnes, nous souhaitons offrir un lieu de vie particulièrement chaleureux."

Manque perpétuel de personnel

Il pointe également l’apport de l’institution dans la commune, avec la création de 64 emplois, "de proximité, sans devoir faire les navettes jusqu’à Bruxelles ou ailleurs". Il estime d’ailleurs que le défi qui se présente au Val d’Orbais, c’est le recrutement. "Nous cherchons du personnel en permanence: infirmières, techniciennes de surface, aide-soignantes. Il y a une grave pénurie, nous ne savons plus quoi faire…"

Les budgets sont en tout cas disponibles. "Le chiffre d’affaires de 2021 était de 2,4 millions, celui de 2022 est de près de 4 millions, et celui de 2023 sera encore meilleur. Cette progression s’explique par la volonté de réaliser une familiarisation avec les résidents, en n’accueillant pas immédiatement 98 nouveaux. On ne s’est pas précipité, on a préconisé l’adaptation en douceur." Un choix rendu possible par l’apport financier de l’ASBL MMI. "Ils sont dans une démarche sans but lucratif, ils apportent des moyens tellement précieux pour la réussite sociale du projet et l’objectif de bien-être."

Au rayon des chiffres, il souligne également la rétribution d’un peu moins de 90 000 euros au CPAS de Perwez, qui avait accepté que l’institution se construise sur l’un de ses terrains.

Crise du Covid, puis de l’énergie

Si le Covid a perturbé les premiers mois d’existence de la maison de repos, la crise économique n’a pas manqué de compliquer les choses. "L’inflation a été considérable en 2022, avec une augmentation des salaires de 9,6%, soit 200 000 euros de dépense en plus. Pour le gaz, on est passé de 75 000 euros à 190 000 euros. L’électricité, de 70 000 à 209 000 euros. Nous avons donc décidé d’installer des panneaux photovoltaïques sur tout l’immeuble pour baisser sensiblement la facture et on a mis en place une discipline, pour chasser les gaspillages."

Pas de concession par contre sur les repas. "Nous avons une hausse du coût, pour atteindre les 200 000 euros, mais nous ne voulons pas réaliser d’économies à ce niveau. La qualité des repas est essentielle, elle contribue au plaisir et au bien-être des résidents."

Pour André Antoine, la formule proposée par le Val d’Orbais est une réponse aux défis démographiques. "Il n’y a rien de plus faux que d’appeler le Brabant wallon la jeune province. 19,3% de la population a plus de 65 ans et l’espérance de vie augmente, grâce au niveau plus élevé de revenus que pour les autres provinces. En Belgique, ce chiffre est de 17% et risque de grimper à 25% d’ici quinze ans. On doit donc se poser la question des structures et services mis à disposition des personnes âgées, pour assurer leur confort et une certaine autonomie."

Selon André Antoine, ce partenariat public-associatif, répond à la demande tout en restant dans la réalité économique des collectivités.