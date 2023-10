Plus de 150 participants à la Solida’Race à Perwez

"Le nombre de membres par équipe est tout à fait libre, mais chaque équipe compte au moins une personne à besoins spécifiques", explique Antoine Davister, membre de l’ASBL La Contrée.

Après 2019, une deuxième édition a eu lieu ce samedi 30 septembre à Perwez et a réuni 150 participants. "Grâce à l’ensemble des participants, cette journée a été une véritable réussite. Nous avons pu ressentir l’énergie et la solidarité qui émanent de chacun d’entre nous. Les participants venaient de tous horizons et ont démontré une fois de plus l’importance de l’inclusion et de la diversité au sein de notre communauté. Ils ont tous contribué à faire de cette journée un moment inoubliable."

D’autant plus que la météo était au rendez-vous de cette course de 10 kilomètres.