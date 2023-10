Un "Retour aux sources" sous la forme d’ateliers, de rencontres et de musique à Perwez

"Nous avons voulu marquer cet événement de l’apport d’un panel d’intervenants cultivant l’art de travailler avec les énergies qui nous habitent et nous entourent", explique Gizela qui, pour cet événement, pourra bénéficier de la Ferme de la Petite Cense, à Thorembais-les-Béguines, où elle exploite une partie des terres pour son activité de maraîchage.

"C’est un endroit qui correspond parfaitement à la philosophie de “Retour aux sources”. Karim Baggili et Karoline de la Serna y ont développé un endroit idéal. Karim nous fera d’ailleurs voyager avec les rythmes de son oud à plusieurs reprises durant l’événement."

Les intervenants des différents ateliers et rencontres: Cécile Cormier, créatrice de jeux inclusifs ; Karoline de la Serna, kinésiologue, chanteuse, passionnée par la méditation et le dialogue du corps ; Anne-Rose Denet, astro-chirologue védique ; Dorothée Gillon, cueilleuse amoureuse de plantes sauvages ; Sandrine Mazeau, masseuse shiatsu ; Alexis Tsergas, naturopathe ; Fabienne Vandenborre, masseuse thérapeutique, musicothérapeute, praticienne reiki, lithothérapeute, réflexologie plantaire ; Gizela De Sousa, maraîchère bio Terra Capucine et organisatrice de l’événement qui proposera une visite de l’espace de maraîchage et vente sur le terrain à 11 h 30 et 14 h 30 et un atelier maraîchage bio pour enfants.

Ferme de la Petite Cense, rue de la Petite Cense, 13 à Thorembais-les-Béguines. Gizeladesousa4@outlook.be ; www.facebook.com/terracapucine ; www.petitecense.be.