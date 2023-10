Sébastien de Jonge quitte Sans Collier pour Gaia: "J’ai eu droit à ce qui a de plus beau et de plus mauvais"

Arrivé au refuge perwézien il y a plus de quinze ans, à la sortie de ses études, l’homme aura transformé l’association de protection des animaux, active depuis 1972. Cette annonce en a donc surpris plus d’un.

"C’est une opportunité qui s’est présentée à moi, réagit l’intéressé qui travaillera pour Gaia, autre association de défense des animaux. Chez Sans Collier, j’ai déjà commencé à endosser ce rôle de représentation, notamment au conseil wallon. Que ce soit à titre personnel ou pour l’association, c’était le bon moment. Je vais laisser un navire qui tourne bien, avec plein de nouveaux défis intéressants."

"S’il fallait attendre que tous les projets soient réalisés, je ne partirais jamais"

Une fondation va être créée, tout comme un troisième refuge. Étonnant donc de voir Sébastien de Jonge partir maintenant. "Mais s’il fallait attendre que tous les projets soient réalisés, je ne partirais jamais, sourit-il. C’est justement ce qui est intéressant pour la personne qui prendra ma succession: il y a plein de défis à relever. Pour l’ASBL, c’est également positif d’être dirigée par quelqu’un qui apportera une nouvelle vision."

Un appel à candidatures a d’ailleurs été lancé, l’actuel directeur assurera la transition jusqu’à la fin de l’année. Avec un pincement au cœur. "Évidemment que c’est difficile, c’est comme mon bébé. Je n’ai pratiquement connu que Sans Collier, avec une implication de près de 16 ans. En plus, j’ai toujours pu compter sur le soutien de mon conseil d’administration et sa confiance. Ce n’était émotionnellement pas une décision facile à prendre. Mais je continuerai à défendre la cause animale, avec des avancées législatives et non plus des sauvetages sur le terrain."

"Je me suis construit avec Sans Collier"

Il part avec le sentiment du devoir accompli. "Si j’avais quitté l’ASBL il y a dix ans, sans avancée au niveau du refuge, ça aurait été différent. J’ai fait ma part du job. Je me suis construis avec cette association. Et je ne pars pas en mauvais termes, c’est une démarche sereine. Finalement, c’est le moment opportun, autant pour moi que pour Sans Collier. Chez Gaia, un gros défi m’attend, car il y a toute la partie politique, les négociations, être le porte-parole au niveau francophone, suivre l’élaboration des campagnes. Je quitte le terrain pour aller vers quelque chose de plus large: essayer de convaincre la société de changer sur la maltraitance structurelle."

Il sera forcément très attentif au candidat qui sera retenu. "D’ailleurs, j’ai échangé avec le conseil d’administration avant de donner ma réponse à Gaia. Mon rôle est assez"central", je ne peux pas partir du jour au lendemain. Il y a des projets en cours, à boucler le plus vite possible. J’espère qu’un maximum de candidatures sera réceptionnée et qu’ils trouveront quelqu’un de très mobilisé pour la cause, quelqu’un qui a ça dans les tripes. Une personne passionnée par la cause animale et très bon gestionnaire. Car les responsabilités ne manquent pas. On espère trouver la perle et je suis plutôt confiant. C’est un chouette job, avec une ASBL très dynamique et des défis à relever."

"J’ai eu droit à ce qui a de plus beau et de plus mauvais"

Car il faut l’écrire, en une décennie et demie, Sébastien de Jonge en aura vu des vertes et des pas mûres. "Généralement quand tu t’impliques dans une telle cause, tu n’as pas le temps de regarder dans le rétroviseur et penser à tes souvenirs. Tu es plongé dans l’émotion, les drames, la mort, la vie. Le quotidien est très prenant. Mais ce dont je me souviens particulièrement, à mes débuts en tant que bénévole, c’était un sauvetage à Ramillies. J’ai été frappé par le mauvais côté de la nature humaine, j’ai reçu une claque. On s’est retrouvé dans un endroit glauque, à enjamber des cadavres d’animaux. C’était horrible. Le lendemain, par contre, une dame est venue au refuge pour adopter un chien. J’ai vu dans ses yeux tout ce qu’elle avait à lui offrir. C’étaient deux moments très marquants. En 24 heures, j’ai eu droit à ce qui a de plus beau et de plus mauvais. Et au final, cela résume bien notre quotidien."