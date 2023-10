Le recteur Vincent Blondel et la présentatrice Armelle Gysen en tête de liste pour Les Engagés en Brabant wallon

Le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel, sera tête de liste. Si son nom était cité avec insistance pour effectivement figurer sur la liste des Engagés, des rumeurs l’envoyaient également au MR. Le Perwézien a donc choisi de prendre le relais d’un autre Perwézien, André Antoine. Le député wallon sortant a annoncé, il y a un mois, qu’il ne se représenterait pas.

Armelle Gysen à la Région et aux communales

À la deuxième place, on retrouvera Armelle Gysen. Présentatrice de l’émission Les Ambassadeurs sur la RTBF pendant six ans, la Grézienne se lance donc en politique. Elle ne se contentera pas de faire campagne pour les élections régionales puisqu’elle devrait être candidate pour les communales également.

La décision de participer aux communales n’est pas encore prise concernant Vincent Blondel à Perwez. "Ce n’est pas impossible", nous glisse-t-on.

Les Engagés ont déjà présenté leurs deux candidats de tête pour les élections fédérales qui seront, comme les élections régionales, organisées le 9 juin 2024. Il s’agira de l’épidémiologiste Yves Coppieters et l’ex-députée MR Lyseline Louvigny.

Lors des dernières élections, en 2019, le cdH avait obtenu un siège au parlement wallon et avait échoué à obtenir un élu à la Chambre. Le Brabant wallon envoie huit députés à Namur (actuellement 4 MR, 2 Écolo, 1 PS et 1 Les Engagés) et cinq à Bruxelles (actuellement 3 MR, 1 Écolo et 1 PS).