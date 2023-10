Perwez : un coaching énergétique à domicile

"C’est une manière de combattre la précarité énergétique, a commenté l’échevine Véronique de Brouwer (Ensemble). Une fiche du GAL, qui était d’ailleurs reprise comme étant prioritaire, concernait l’organisation d’un atelier d’accompagnement énergétique pour un public précarisé. Quand le GAL nous a fait part de sa volonté de travailler avec les communes sur ce projet de coaching énergie à domicile, nous avons répondu favorablement."

Ce ne sera pas un simple audit de l’habitation. "Des experts se rendront chez les gens. Nous donnerons la priorité à un public précarisé, qui n’a pas les moyens de payer ce genre de services auprès d’acteurs privés. Il y aura donc des visites à domicile et l’expert fournira un rapport circonstancié, avec des conseils concrets, qui permettront de réaliser des économies d’énergie, rapides et faciles. Puis une sorte d’agenda permettra de planifier une action sur le long terme pour encore améliorer le confort thermique et l’isolation."

Il ne s’agit donc pas simplement de dresser des constats, mais bien d’apporter des solutions pour des logements souvent très énergivores. Une mesure qui s’inscrit plus globalement dans le plan Pollec.

"Mais quid du financement ? a demandé André Antoine (DRC +, opposition). Je vous suggère de faire appel à un tiers-investisseur. Quand les travaux seront réalisés, ils payeront sur base des économies réalisées. Dans l’immédiat, ils ne doivent rien débourser et gagneront de l’argent après l’investissement remboursé, grâce à l’énergie qui n’aura pas été dépensé."

Pour Véronique de Brouwer, le projet n’englobe pas cet aspect. "Ici, on est au niveau du coaching pour des réalisations faciles. L’expert peut très bien demander d’aller plus loin avec un audit. Mais ce n’est pas prévu pour le moment. Il y aura peut-être d’autres fiches plus tard…"

Toutes les informations de l’opération sont disponibles sur le site de la Commune de Perwez. Attention, les inscriptions se clôturent le 15 octobre.