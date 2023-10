Perwez : le conseil communal des enfants renouvelé

Alors que les élections approchent petit à petit chez les adultes, les plus jeunes ont prêté serment pour intégrer le conseil communal des enfants. Sur les douze élus, onze étaient présents pour enfiler l’écharpe aux couleurs de la Belgique, ce vendredi 29 septembre 2023, et poser pour la photo officielle. Les noms des jeunes mandataires: Adrien Barbier, Lola-Maé Bertrand, Thomas Colinet, Gaël Cowez, Victor Dumont, Manon Duprez, Dorine Geoffroy, Simon Godfriaux, Tom Joneckheere, Elyne Lobert, Louis Randolet et Sixtine Rigo.