Perwez: la majorité ne dit pas non aux éoliennes

"Nous avons soutenu le repowering avec l’installation d’une éolienne citoyenne dans laquelle la commune investit massivement, mais par contre nous sommes contre le projet à Orbais et nous avons remis un avis négatif, tout comme Walhain", a expliqué Jordan Godfriaux, le bourgmestre (Ensemble !).

Le libéral ne veut pas d’une décision de principe symbolique. "Il ne faut pas croire que les promoteurs vont automatiquement se désintéresser de Perwez. C’est un argument insuffisant. Puis le défi climatique est bien là, ce serait dommage de se couper d’une source d’énergie durable. Bien évidemment qu’il y a d’autres moyens de produire de l’énergie verte. Nous avons voté la pose de panneaux photovoltaïques à l’école de Malèves et il y en aura aussi sur le centre sportif. On ne veut juste pas dire, par principe et pour faire plaisir aux gens, à quelques mois des élections, que nous refuserons tous les projets éoliens."

La philosophie prônée: au cas par cas. "Notre majorité a accepté le repowering, qui a permis de passer de huit à sept éoliennes dans le parc existant. Nous avons également accepté deux éoliennes supplémentaires à Thorembais. Dans les deux cas, aucune remarque n’a été émise par la population et les rapports d’incidences n’ont rien mentionné de spécial. Par contre, pour Orbais, il y a eu une mobilisation citoyenne et des remarques étaient formulées dans l’étude d’incidences."

Le bourgmestre en a profité pour rappeler que la commune était contre le projet de cinq éoliennes, entre Perwez et Walhain. Un avis négatif a été rendu. "Et si le projet poursuit sa route et que les fonctionnaires de la Région wallonne acceptaient le projet, on pourrait aller plus loin en posant un recours ou en soutenant des citoyens qui iraient en recours.. Nous voulons rassurer les gens à ce sujet."

Pour Jean-Marc Aldric (DRC + ), la position de la commune reste flou et rate une occasion d’affirmer une position ferme. "Aussi bien pour le citoyen que pour les investisseurs. On pourrait mettre sur papier votre position…"

Un avis qui n’est évidemment pas partagé par Jordan Godfriaux et la majorité, Ensemble ! – Écolo. "Il n’y a pas de flou. Notre position était déjà la même quand on siégeait dans l’opposition. On ne veut pas se couper de la possibilité de produire une énergie verte, si la majorité de la population ne s’y oppose pas."