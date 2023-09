Perwez : jusqu’à 15 logements à l’hectare à Thorembais-Saint-Trond

Ce projet sera maintenant mis à l’enquête publique et soumis à l’avis de plusieurs experts, pour être amendé, voté au conseil communal une nouvelle fois, avant d’être présenté au ministre wallon de l’Aménagement du territoire. "De trois ans, on est passé à cinq ans de travaux à cause du Covid. Sans aucune certitude que ce dossier soit validé", a commenté le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble !).

Les principaux éléments de ce SOL sont les suivants: pour les terres encore à bâtir, la densité nette globale à atteindre à l’échelle de l’îlot est comprise entre 10 et 15 logements par hectare (actuellement 10,5) ; les maisons seront exclusivement unifamiliales, ce qui exclut les immeubles à appartements ; seules les professions libérales seront acceptées et non les commerces ; le gabarit de référence sera le rez-de-chaussée avec un étage et le toit ; regroupement de maximum trois maisons (pas quatre maisons collées).

Au niveau des espaces publics, vu l’absence de véritable cœur de village, c’est le sentier 29 qui servira de référence. Il traverse le village dans sa longueur et bénéficiera d’une trame multifonctionnelle et intergénérationnelle d’espaces publics interconnectés.

Une hiérarchie des voiries sera organisée, avec des principales pour desservir la commune, secondaire pour le village et tertiaires pour les riverains uniquement. Quant aux parkings publics, la végétation devra être intégrée, avec la plantation d’au minimum un arbre d’essence régionale à haute ou moyenne tige tous les quatre emplacements, et les matériaux devront être perméables ou semi-perméables.

Pour la mobilité douce (piétons et cyclistes), un maillage sera créé pour permettre de rejoindre les N29 et N243, le réseau RAVeL et la zone d’activité économique. Pas question toutefois de transformer le sentier 19 en "autoroute à vélo", il restera le plus naturel possible et ne sera pas bétonné.

Dans le volet consacré au paysage, aux espaces verts et à la biodiversité, il est indiqué que deux corridors écologiques et zones d’intérêt biologique seront aménagés. Il ne sera pas possible de construire dans ces zones. Les nouveaux habitants devront par ailleurs participer à cette dynamique en plantant au minimum un arbre à moyen ou haut développement d’essence indigène par logement. Les clôtures infranchissables pour la petite faune seront interdites.

Le dernier point concerne les réseaux techniques et surtout la gestion des eaux. La création prochaine d’un collecteur et de la station d’épuration de Thorembais, actuellement à l’étude, sera un aspect très important.

Pour les eaux de pluie, chaque habitation devra posséder sa propre citerne, ce qui est systématiquement imposé par la Commune.