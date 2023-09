Perwez : Wall’Oh Bio, un concours culinaire 100% wallon et 100% bio

Objectif de cette journée: rassembler les producteurs et transformateurs, dans le but de nourrir la dynamique régionale en faveur du bio dans la restauration. Une quarantaine de producteurs étaient présents pour l’occasion, afin de présenter leur savoir-faire via des dégustations de bières, vins, épices, légumes, viandes, etc. Des acteurs wallons qui ne travaillent qu’en bio.

"Quand j’ai goûté ça, je suis tombé par terre"

Ce sont eux qui ont composé le "garde-manger 100% bio wallon" dans lequel les chefs ont dû puiser. "Nous avons reçu une liste des produits à l’avance, ce qui nous a permis d’élaborer notre menu, indique Maxime Renard, chef de La Table conviviale (Liège), qui a remporté le concours. Il a quand même fallu d’abord découvrir tous ces produits, qu’on ne connaissait pas. J’ai notamment été surpris par la confiture de camerise, qui provient de la ferme du Vieux Tilleul à Bierwart (Namur). Quand j’ai goûté ça, je suis tombé par terre."

Ce chef a également apprécié le bœuf de la ferme bio du Petit Sart (Grez-Doiceau) que dirige Hubert Del Marmol: "Je fais de la polyculture et de l’élevage, glisse le Brabançon wallon. La caractéristique de ma viande, c’est que tout ce que les animaux mangent provient de ma production. Je n’achète rien, si ce n’est les seaux à lécher, pour les minéraux. Et cela se ressent dans le goût. Je fais de la vente directe aux particuliers, mais pas encore aux restaurateurs. Si je suis venu ici, sur invitation de BioWallonie, c’est justement pour nouer des contacts et rencontrer des clients potentiels."

Pour son plat principal, Maxime Renard s’est donc appuyé sur ce bœuf. "Nous sommes entre deux saisons actuellement. Avec mon binôme David Wagemans, on a décidé de dire au revoir à l’été en proposant une entrée tomates mozzarella: effiloché de mozzarella, réduction de tomate, confiture de camerise, un peu de piment, de petits légumes croquants comme le haricot, du pain perdu fumé dans le jus de la mozzarella. Pour le plat, je suis parti du rôti de bœuf, avec une marinade à froid à l’unilatérale, snackée de l’autre côté à la minute, en petits cubes. Tous les légumes d’automne: carottes en pickles, potimarron légèrement poêlé, persil tubéreux, céleri-rave confit, purée de pomme de terre, sauce avec de l’échalote et le jus de réduction de toutes les parures de légume et de viande, ainsi que du sirop de betterave."

Au-delà de la petite compétition, qui s’est déroulée dans un climat convivial, ce rendez-vous a permis de créer des liens. "Après l’annonce des résultats, les producteurs sont venus me demander mon avis sur leurs produits, ajoute Maxime Renard. J’ai notamment échangé avec le producteur de bœuf à propos de la découpe. Je lui ai expliqué que je voyais les choses différemment de lui. C’était très constructif. Et je dois dire que tous les produits étaient vraiment de grande qualité. Je travaillais déjà avec de nombreux producteurs, mais pas tous. C’était très intéressant."

L’objectif de BioWallonie est donc atteint. Une belle manière de mettre en avant le Plan Bio 2030, à l’occasion de la Journée européenne du bio. Sans parler de la petite touche sociale liée à l’événement: les produits non consommés ont été offerts au CPAS de Perwez.