Perwez : derrière le recyparc, les gens du voyage, deux fois plus nombreux qu’annoncé

Ce n’est toutefois pas la version du bourgmestre, Jordan Godfriaux, qui nous dresse l’historique de quatre mois de pourparlers. "En mai, j’ai eu un contact par e-mail avec le centre de médiation des gens du voyage. Suite à cela, j’ai pris contact avec Monsieur Charpentier, le représentant des gens du voyage qui viennent s’installer dans l’est du Brabant wallon – Jodoigne, Ramillies, Perwez – depuis des années."

Le bourgmestre a proposé d’organiser une entrevue, dans son bureau, avec le responsable. "En parallèle, j’ai rencontré quelques agriculteurs et propriétaires terriens, pour trouver une solution. L’un d’entre eux m’a répondu positivement. Je l’ai invité, début juin, dans mon bureau, en présence de Monsieur Charpentier. Nous sommes tombés d’accord, une indemnité financière était prévue pour l’agriculteur qui prêtait sa prairie."

La parcelle de ce dernier est voisine de celle de la dame dont nous parlions ici plus haut et ces deux parcelles ne sont séparées que par un fossé.

"J’ai demandé à mon administration de transposer l’accord verbal dans une convention. L’agriculteur est venu la signer, mais pas Monsieur Charpentier." Ce dernier, ajoute le maïeur, a expliqué son absence aux rendez-vous par des imprévus à chaque fois.

"L’accord n’a pas été respecté"

"J’ai été contacté par Monsieur Charpentier il y a plusieurs semaines. Ils pensaient venir début juillet mais ont reporté leur arrivée à deux reprises, à cause des conditions climatiques. La deuxième fois, ils craignaient de rester embourbés vu l’état de la prairie, gorgée d’eau. Je pouvais comprendre, il pleuvait depuis trois semaines. Je leur ai suggéré d’attendre que la météo s’améliore. Et ça s’est vérifié. Monsieur Charpentier a donc annoncé qu’ils arriveraient le 25 août."

Les accords passés étaient toujours valables, la parcelle était toujours libre malgré le changement de date. "Ils sont finalement arrivés ce dimanche 27 août. Nous avons été contactés par la zone de police, qui s’est rendue sur place, alertée par des voisins. Mais, alors qu’on avait trouvé un accord sur 30 à 40 caravanes, comme l’année passée, ils étaient deux fois plus nombreux." Et les caravanes se sont installées sur les deux parcelles. "Moi et l’administration, nous avons tout fait dans les règles, assure Jordan Godfriaux. Mais l’accord n’a pas été respecté. C’est compliqué de faire quelque chose…"

"Il m’a dit que le mal était déjà fait…"

Le bourgmestre ajoute avoir été contacté par le mari de la dame propriétaire de la première parcelle: "Je lui ai dit qu’il était possible que l’on attende lundi, quand la police sera en nombre, pour se rendre sur place et essayer de les déloger, mais ce ne sera pas facile car les effectifs de la zone Est Brabant wallon sont ce qu’ils sont. Il m’a coupé et m’a dit que le mal était déjà fait, que des dégâts étaient déjà occasionnés et qu’il voulait négocier une indemnité avec les occupants. Moi, je lui ai proposé de jouer le rôle de médiateur, comme je l’avais déjà fait l’an passé…"

Contacté, Manuel Étienne Charpentier a répondu qu’il était disposé à discuter pour trouver une solution. "Et il s’est excusé d’être arrivé avec plus de personnes que prévu. Mais je lui ai quand même fait remarquer qu’il n’avait pas respecté l’accord, que ce n’était agréable ni pour les propriétaires ni pour moi."

Ce n’est pas tout. "La propriétaire a contacté la police à plusieurs reprises, ajoute le bourgmestre. D’après la police, Madame et son mari ont des points de vue divergents. La directrice générale de Perwez a d’ailleurs reçu un e-mail de la propriétaire disant que la Commune n’avait rien fait, alors que ça fait des mois que nous sommes en contact avec Monsieur Charpentier et avec l’agriculteur, qui possède l’autre parcelle, avec qui nous avons un accord. La propriétaire annonce vouloir porter plainte. Nous sommes assez sereins, car nous avons tout fait pour que ça fonctionne. La directrice générale a répondu à son e-mail, elle est informée dans les grandes lignes des échanges que j’ai depuis des mois. On a redoublé de prudence car les gens du voyage n’avaient prévenu personne l’année passée. Et Madame s’était montrée menaçante lors de la première rencontre l’année dernière…"