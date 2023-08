Perwez : 5 projets retenus pour le budget participatif

"C’est à nouveau super chouette, commente l’échevine Véronique de Brouwer (Ensemble). Les projets sont très variés, concernent plusieurs endroits de la commune, avec des citoyens et des associations. C’est génial !"

En ce qui concerne le repair café, il s’agira de l’acquisition de matériel (3 400 €). "C’est un groupe très dynamique, qui propose une fois par mois, en soirée, de venir en aide à tout le monde. On les soutenait déjà via la mise à disposition d’un local, ici ils auront davantage d’outils pour donner une seconde vie aux objets", poursuit Véronique de Brouwer.

Au mois de mars 2024, les organisateurs du carnaval pourront plus facilement transporter les géants grâce à l’achat d’une remorque (7 823 €). "Une nouvelle équipe a vu le jour, elle a envie d’aller encore plus loin dans l’organisation de l’événement et pourra parcourir de plus grandes distances."

À la demande de Jacques Luyckx, un Perwézien passionné par la marche, les panneaux indiquant les sentiers seront renouvelés. Une enveloppe de 5 170 € a été prévue à cet effet. "Ce projet avait été annulé lors de la première édition du budget participatif, car il était plus complexe au niveau administratif. Sauf qu’il a ensuite été repris dans le programme communal de développement rural, on fait d’une pierre deux coups", indique Véronique de Brouwer. C’est la Commune qui mettra en œuvre le projet de Jacques Luyckx.

Le projet le plus coûteux (9 000 €) a été proposé par l’ASBL du 15 août de Malèves. "Pour se déployer, ils ont besoin de tentes, d’un défibrillateur ou encore de gobelets recyclables. On les aide et eux soutiendront aussi d’autres associations ou événements, c’est donc très chouette aussi."

Enfin, un nouveau comité de quartier a vu le jour dans le quartier du Mont. "C’est génial de pouvoir lui donner un petit coup de pouce au démarrage." Pour 3 210 €, du matériel sera acheté pour organiser différentes activités en compagnie des habitants du quartier.

"La différence par rapport à la première édition du budget participatif, c’est qu’il y avait moins de réticences, conclut Véronique de Brouwer. Les citoyens se sont rendu compte que les projets étaient menés à bien et se sont donc lancés plus facilement. En plus, ils ont toujours été très à l’écoute de l’administration, la collaboration a été excellente."

Un projet n’a toutefois pas été retenu. Il s’agit de l’aménagement d’espaces de revalidation pour la faune sauvage, déposé par le Creaves (Centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage) La Grange sauvage.