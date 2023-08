Mont Eole, le nom de la société qui va gérer l'éolienne citoyenne de Perwez

L’échevine Véronique de Brouwer, compétente en matière d’énergie, a proposé aux élus d’approuver trois documents: la convention d’option d’achat et d’exploitation d’une éolienne, le pacte d’actionnaire et l’acte de constitution de Mont Eole, la société à responsabilité limitée constituée pour gérer l’éolienne.

L’écologiste a rappelé le contexte, avec la transformation du parc qui ne contiendra plus huit mais sept mâts, plus grands, d’une puissance désormais de 4,2 mégawatts (contre 1,5 jusqu’à présent). "La production équivaudra à la consommation de 20 000 ménages par an", a-t-elle précisé.

L’élue avait déjà annoncé une participation de la commune à hauteur de 380 000 euros, pour acquérir 760 parts, soit 49,03% du capital. HesbEnergie possède par ailleurs 40,97% du capital et Nosse Moulin 10%. C’est à travers ces deux coopératives que les citoyens peuvent acheter des parts, dont le prix de chaque unité a été fixé à 500 euros.

Véronique de Brouwer a également abordé le mécanisme de compensation, "dont l’objectif est d’attribuer à Mont Eole une éolienne dont la production est proche de la moyenne du parc". Car tous les mâts ne bénéficient pas du même vent et donc ne produisent pas la même quantité d’électricité. "L’éolienne citoyenne sera proche de la cabine de tête et disposera d’un compteur séparé. Annuellement, il y aura une note de crédit ou une facture pour compenser la différence de production entre notre éolienne et la moyenne du parc. Le calcul sera basé sur les volumes réels produits et les prix moyens annuels."

Élément tout aussi important, c’est que l’accord prévoit que l’énergie produite soit exclusivement vendue pendant deux ans à Eneco, partenaire dans ce projet au même titre que Nosse Moulin et HesbEnergie. "Après, on pourra continuer, se tourner vers Cociter ou une communauté d’énergie, voire un autre système plus intéressant encore pour la SRL. À l’heure actuelle, les coûts sont plus élevés auprès des communautés d’énergie, mais les choses bougent."

L’échevine a ajouté que cinq des huit anciennes éoliennes seront vendues dans un pays d’Europe et les trois en pièces détachées.

"Pour la faune et la flore, des mesures sont prévues, comme le bridage des éoliennes à certaines périodes, notamment pour préserver les chauves-souris et autres oiseaux, ainsi que d’autres mesures agro-environnementales"

L’élue a finalement dressé une liste des avantages de ce projet: "la Commune aura un retour sur investissement grâce aux dividendes qui seront perçus annuellement, il y aura les taxes sur les mâts éoliens, la possibilité pour les citoyens d’acquérir des parts dans les coopératives et de se fournir en électricité citoyenne, locale et durable chez Cociter, à prix contrôlés".

Ce qui réjouit forcément le bourgmestre Jordan Godfriaux, également très impliqué dans le dossier. "C’est un projet qu’on a voulu porter alors qu’on était encore dans l’opposition, il y a une dizaine d’années. Ça n’a pas pu se faire à l’époque pour diverses raisons. Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir annoncer que le projet avance bien et rapidement. L’éolienne devrait être fonctionnelle pour le début de l’année 2024, avec de nombreux retours positifs."