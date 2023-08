Perwez : pour refaire les trottoirs et les bordures filets d’eau dans le quartier Blanc Bois

Un montant de 450 000 € sera dédié à la réfection de différents trottoirs dans la commune de Perwez. Un marché de travaux a été voté dans ce sens lors du conseil communal de ce jeudi 17 août. "Nous avons demandé et obtenu un subside dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) il y a plus d’un an, a rappelé Jordan Godfriaux, bourgmestre. On arrive maintenant au marché public des travaux, qui permettra au collège de mandater l’entreprise qui réalisera le chantier."