Perwez : "On veut répartir les nuisances sonores"

Le bourgmestre, Jordan Godfriaux, a forcément répondu par la négative: "Au contraire, des commerces ouvrent d’ailleurs sur la place d’en haut. Si le Perwez’stival s’est tenu au centre sportif, c’est pour mieux répartir les nuisances. Même s’il y a beaucoup d’aspects positifs à l’organisation de ces événements, il y a aussi du négatif pour les riverains." Le chef de file du groupe Ensemble a encore pris l’exemple du marché, qui représentait une difficulté pour le voisinage, à certains moments. "On essaie de rayonner autour du centre de Perwez et on ne le fait pas nécessairement au détriment du commerce. L’aspect à prendre en compte aussi au moment de choisir un site, c’est le stationnement."

Jordan Godfriaux ne regrette donc pas la décision prise pour cette édition 2023. "Le bilan est positif. Contrairement à ce que tu penses, il y a eu davantage de visibilité grâce à la multiplication des canaux de communication. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu autant de monde pour une activité de ce type. Les associations présentes ont d’ailleurs vendu plus que lors des années précédentes."

Ce qui n’a pas convaincu Jules Noël. Le mandataire du groupe DRC + a pris en exemple Hannut, qui concentre ses activités dans le centre, avec des retombées pour les commerces. "Quand tu délocalises en permanence les événements, cela ne fait pas vivre les cœurs de village", a-t-il enfin argumenté.

Et Jordan Godfriaux de conclure: "On essaie de répartir les nuisances et que tout le monde profite des aspects positifs…"