Carl Cambron ne se représentera plus aux élections à Perwez: "La politique communale ? J’en ai soupé"

L’Engagé affirme avoir retrouvé un certain équilibre, depuis 2019 quand son groupe a perdu les élections. Sur le plan professionnel, il travaille désormais comme salarié dans la société d’un ami et ne pratique plus son métier de carrossier que comme un hobby. "Carrossier, oui. Ce métier manuel m’a permis de rencontrer plein de gens qui venaient me voir en pleurant et repartaient contents, car leur voiture était réparée… Je ne regrette pas mes mandats à la Commune, c’était une belle aventure, j’avais l’impression de ne jamais en avoir fait assez pour les gens. Aujourd’hui, j’éprouve davantage de satisfaction dans mon activité professionnelle."

Le regard dans le rétroviseur semble douloureux pour Carl Cambron. Il ouvre les yeux sur les aspects négatifs de son ancienne fonction. Son constat s’inscrit bien dans ce qu’on appelle fréquemment "le blues du mandataire".

"J’ai un fils de 20 ans que je n’ai pas connu. J’ai passé les deux tiers de ces 20 années à la Commune. C’est du temps que je ne sais pas rattraper car aujourd’hui mon fils a d’autres choses à faire que de se balader avec son père. Ce sont des sacrifices importants que j’ai consentis et je m’aperçois que je suis passé à côté de beaucoup de choses sur le plan familial. La vie est trop courte, je dois en profiter davantage. J’ai à présent d’autres priorités."

Le Perwézien dit avoir un peu perdu la foi en la politique. "Si je devais me présenter en 2024, je n’aurais plus la niaque comme par le passé. Je ne saurais plus refaire tout ce que j’ai fait. Je vieillis un peu, mais je ne pense pas que ce soit ça. Il n’y a pas longtemps, j’ai vidé mon ordinateur et je suis tombé sur un tas d’anciens e-mails. Je ne sais pas comment j’ai pu supporter tout ça…"

La Province ? "Je ne sais pas encore"

En tant que bourgmestre faisant fonction, Carl Cambron fut en effet par moments confronté à des situations désagréables. Normal. Mais certaines remarques sont difficiles à digérer. "Quand vous donnez, vous êtes le meilleur. Puis le lendemain, vous ne servez plus à rien. J’essayais de régler tous les problèmes, mais on s’adressait à moi de manière… je vais dire assez sèche. Quand vous êtes la tête dans le guidon, en train de gérer la Commune, vous n’y faites pas trop attention. Mais quelques années plus tard, je me demande comment j’ai pu supporter de telles attaques. Les gens ne demandent pas, ils exigent. Ce phénomène a encore empiré avec l’arrivée de la crise sanitaire…"

Depuis 2019, Carl Cambron siège sur les bancs de l’opposition au conseil communal de Perwez. Un rôle bien différent, qui a achevé sa motivation. "Ce n’est pas dur à vivre, mais je suis triste de voir comment ça se passe. Quand je vois l’énergie que nous avons déployée pour un tas de projets qui sont maintenant abandonnés. Cela fait partie de mes déceptions. Le Perwézien a choisi et moi j’ai retrouvé une autre vie. Une vie familiale surtout."

Devenu conseiller communal après le scrutin de l’an 2000, le carrossier est monté au collège en tant qu’échevin en 2002 suite à la nomination d’André Antoine comme ministre régional, avant d’endosser le rôle de bourgmestre faisant fonction en 2007, après le décès de Baudouin Davister.

S’il quitte la politique perwézienne, il pourrait encore être présent à la Province: "Là, je ne sais pas encore si je vais arrêter, car je m’entends très bien avec mes collègues. Je ne veux pas les laisser tomber…"