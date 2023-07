Eneco et Engie renouvellent leur parc éolien à Perwez : la production électrique va tripler

Les deux opérateurs ne délaissent pas pour autant les vents qui balaient la plaine agricole, au contraire. Ils vont installer, à partir de la mi-août et jusqu’à la fin de l’année, sept éoliennes de nouvelle génération pour mieux exploiter ce vent généreux.

Une d’entre elles sera exploitée par la coopérative HesbEnergie en partenariat avec la Commune de Perwez qui était représentée par son bourgmestre Jordan Godfriaux et son échevine de l’Environnement Véronique de Brouwer lors de la visite du chantier, ce lundi 24 juillet 2023.

"De la 2 CV à des bijoux de technologie"

"Les anciennes éoliennes mesuraient 125 mètres de haut et le diamètre de leur rotor était de 77 mètres. Les nouvelles feront 180 mètres de haut et auront un diamètre de rotor de 136 mètres. On passera en quelque sorte de 2 CV - on était au début de la technologie éolienne il y a 20 ans - à des bijoux de technologie, explique Michaël Lavry, chef de projet chez Engie. L’objectif est de capter au mieux le potentiel venteux qui est vraiment très bon ici. Disposer d’éoliennes plus hautes permet de capter du vent plus constant et plus fort."

Et Miguel de Schaetzen, CEO d’Eneco d’ajouter : "Un mètre de plus en hauteur, c’est 1% de production en plus. On aurait pu continuer avec les anciennes éoliennes, mais vu les possibilités en Belgique, on se doit d’exploiter au maximum tous les emplacements possibles. C’est ce qui justifie cette opération de “repowering”. Avec ces nouvelles éoliennes, on sera reparti pour 20 ans."

Si le parc comptera une éolienne en moins, sa production électrique va toutefois presque tripler, passant de plus ou moins 25 000 mégawattheures par an à plus de 70 000.

Le chantier pour y arriver est complexe, notamment au niveau logistique, l’idée étant de réduire au maximum le temps entre la mise à l’arrêt des anciennes éoliennes et l’activation des nouvelles.

"Tout est retiré, y compris les fondations, les câbles, etc., indique Romuald Servaye, chef de projet chez Eneco en s’approchant d’un grand trou où se trouve un engin de chantier occupé à casser les fondations en béton et ferraille. On remet de la terre, un couvert végétal et l’an prochain, la parcelle où se trouvait l’éolienne pourra être recultivée."

Un peu plus loin sur le chantier, il montre un espace en bordure de champ désormais recouvert de végétation. Sans son indication, difficile de se rendre compte qu’une éolienne tournait là.

Quant aux nouvelles éoliennes, danoises, elles arriveront par camion. Cela nécessitera de couper, pour quelques minutes la nuit, l’autoroute à proximité de l’aire d’Aische-en-Refail.

Au niveau de la protection de l’environnement, deux mesures, classiques, seront mises en place, détaille Michaël Lavry (Engie). "On pourra brider les éoliennes, c’est-à-dire les arrêter quand les conditions sont favorables à la sortie des chauves-souris. En outre, 7 hectares autour des éoliennes seront réservés à des cultures favorisant la venue des oiseaux qui nichent par ici. Pour cela, on collabore avec des agriculteurs locaux."

Cinq éoliennes seront remontées ailleurs en Europe

Et les anciennes éoliennes ? Les matériaux des fondations seront recyclés de même que les câbles. Les éoliennes proprement dites seront vendues, trois d’entre elles pour les pièces détachées tandis que cinq seront remontées en Allemagne, en Espagne et en Pologne. "Il y a, dans certaines régions de l’Europe, un intérêt pour des éoliennes de petite puissance. Avec une maintenance adéquate, elles pourront encore servir des années", assure le CEO d’Eneco.