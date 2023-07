Football: Début de préparation encourageant pour Perwez

Sans Salles, Pelizza, Pletinckx M., Kocabas F., Simon et Mba mais avec le nouveau venu Umut Gündogan (ancien international turc de 33 ans passé par des clubs professionnels belges, hollandais et turcs), les Brabançons wallons ont assurément montré un bien joli visage face à une formation ganshorenoise qui, elle aussi, disputait sa première joute de la saison.

Timorés en première période et menés 0-1 à la pause avec une seule réelle possibilité venue des pieds de Lambert, les Perwéziens ont parfaitement réagi durant le second acte en étant plus entreprenants, incisifs et ne laissant presque rien à leurs adversaires.

C’est d’abord Larotonda qui égalisa sur penalty avant que Sardo ne placent les siens aux commandes sur un nouveau coup de pied de réparation.

En fin de partie, Ndione et surtout Srihi se procureront encore de grosses opportunités mais le score de 2-1 ne bougera plus. "Pour un début de préparation et un match initial, les enseignements sont bons. Nous n’avons pas suffisamment osé en première mi-temps mais la suite fut bien meilleure avec davantage de verticalité et d’intensité", résumait le T1 Jean-Claude Delmoitié.

Perwez (1re mi-temps)

Pletinckx R., Sanwo, Brassart, Avramovic, Lambert, Falzone, Nineza, Salime, Gündogan, Sardo, Rébéré.

Perwez (2e mi-temps)

Santana, Djougoua, Kocabas M., Larotonda, Srihi, Dawdi, Shamavu, Ndione, Sheta, Sardo, Kaminiaris.