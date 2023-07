Perwez : un spectacle équestre pour aider Laurie Dreze (Incourt)

La jeune femme a fait appel à la solidarité avec une cagnotte, espérant trouver les fonds pour reconstruire. Hélas, seuls 1 400 € ont été récoltés. Laurie a besoin de toutes les bonnes volontés et aides matérielles pour sauver ce qu’il reste du bâtiment. Les mois passent et rien n’avance. Laurie, à ses frais, a fait réaliser des études pour prouver que la vétusté n’est pas la cause: "On a pu prouver que les inondations et coulées d’eau régulières devant mon habitation ont fait que celle-ci s’est enfoncée petit à petit jusqu’à, un beau jour, s’écrouler." Le dossier est entre les mains des avocats mais tout cela coûte de l’argent en plus de la maison que Laurie doit louer sans compter les frais liés aux procédures.

Alors, le samedi 15 juillet prochain, elle organise un spectacle équestre. "Généralement, je fais cela pour récolter des fonds pour des associations qui ont besoin d’argent mais là, ce sera pour moi… On fera une journée festive avec une brocante équestre et en point d’orgue, un spectacle à 20 h. C’est ouvert aux petits et aux grands, au prix de 20 € en prévente, 25 € sur place, et c’est gratuit pour les moins de 6 ans. On a encore des emplacements disponibles pour la brocante (10 €) et pas mal de places à vendre pour le spectacle… On prévoit la venue des Vénitiens du cœur pour les enfants, mais aussi du grimage et des princesses Disney. On croise les doigts pour qu’il y ait du monde. Notre souhait est de débuter au plus tôt les travaux de reconstruction."

L’adresse du jour: Équi Grandi ASBL, rue du Prieuré, 71, à Perwez.

Plus d’informations: 0493 21 63 27, Laurie.dreze@outlook.fr