Perwez : C’Tout Bon, "le bâtiment est en règle"

Le couple a tout fait pour que le futur bâtiment nuise le moins possible aux riverains. "On a voulu qu’il s’intègre dans le paysage, avec l’utilisation en partie d’un bardage en bois. On a aussi pas mal creusé pour qu’il soit encaissé par rapport au relief du terrain et qu’il ne ressorte pas trop. Des haies, reçues dans le cadre de l’opération de la Région wallonne “Yes we plant”, ont été plantées. Tout a été mis en place pour récolter les eaux pluviales, avec citerne à eau de pluie et bassin de rétention d’eau. On va également utiliser de l’énergie renouvelable, produite à partir de 250 panneaux photovoltaïques, orienté plein sud."

Ce que regrette encore Charles de Béthune, c’est qu’il ne soit pas possible de stocker cette énergie, au moment où son activité en aura moins besoin. "On a envisagé l’utilisation des batteries ou communauté d’énergie, mais ce n’est pas encore au point ou trop cher. On y sera attentif."

Les Perwéziens pourraient bien profiter de ce futur hangar. Celui-ci servira à stocker des fruits et légumes, en plus d’accueillir les bureaux de l’association. "C’est un bâtiment évolutif, dont l’occupation variera en fonction de la demande des producteurs et de notre propre production." Certains maraîchers et producteurs des environs utiliseront donc ces installations. "Avec C’Tout Bon, on leur simplifie la tâche au niveau de la logistique et de la partie commerciale. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a reçu une subvention de la Région wallonne, dans le cadre de l’appel à projets sur la relocalisation alimentaire. On propose un label de qualité, des produits bio et locaux. Quand un article se trouve chez un commerçant, dans une collectivité – type CPAS et autres institutions – ou dans des entreprises, on indique bien sa provenance. Cette carotte a été produite dans telle ferme, qui se trouve dans tel village. On ajoute l’image du producteur sur l’aliment."

Une plateforme est utilisée pour afficher le stock disponible et permettre à chaque acteur de passer sa commande. "On fonctionne en flux tendu, on livre trois fois par semaine."

Pour finalement arriver dans la bouche des consommateurs… dans quelques mois. "On espère que le bâtiment sera opérationnel au plus vite, sans doute début 2024", conclut Charles de Béthune.