Une cérémonie a été organisée ce vendredi au centre culturel, permettant au ministre d’État André Flahaut (PS) et à la députée provinciale Isabelle Evrard (PS) de féliciter les diplômés.

Un moment important dans le processus d’intégration de ces Ukrainiens, Érythréens, Syriens, Congolais, Éthiopiens, Somaliens et autres.

"C’est aussi l’occasion de se rencontrer et de partager un moment de convivialité, entre les apprenants et les professeurs", commente Christophe Krirem, le directeur.

Au menu: un mini-concert de la chanteuse ukrainienne Lisa Civak, l’exposition de Tomy, demandeur d’asile au centre Fedasil de Jodoigne ou encore les sonorités des Indiens du Cap.

guillement



Parmi tous les invités, il y avait Jean Robertson Byimana. Il a reçu la fameuse attestation. Résident au centre Fedasil de Jodoigne également, il a suivi les cours de français, mais également de néerlandais et a même été embauché comme chauffeur-livreur. Une nouvelle vie commence pour celui qui a vécu l’enfer, à la frontière entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo.

"J’étais chargé d’embarquer du sable, utilisé dans la construction, depuis le Rwanda jusqu’à Goma, au Congo. Je réalisais jusqu’à trois allers-retours quotidiennement. Un jour, on m’a arrêté, en compagnie d’autres personnes. Je pensais qu’il ne s’agissait que d’un contrôle de routine, qu’on allait me demander mes papiers."

Sauf qu’après plusieurs heures d’attente, il est emmené cagoulé dans une camionnette, en compagnie d’autres jeunes. "Ils ont commencé à fouiller mon téléphone et m’ont posé des questions sur ma grande sœur et ma mère."

C’est là que le jeune homme de 31 ans a compris que les liens entre ses proches et l’opposition au pouvoir en place allaient lui causer des problèmes. "Moi, je ne fais partie d’aucun mouvement de ce genre."

Arrêté le 29 janvier 2022, il s’est retrouvé fin mars dans un camp militaire. Après deux jours, il a réussi à s’enfuir, traversant les champs avant d’être recueilli chez un camionneur qu’il connaissait.

4500 dollars pour un faux passeport et un billet d’avion pour la Belgique

Avec l’aide d’un proche, il passe rapidement par Goma avant de rejoindre l’Ouganda. "Sauf que les dirigeants de l’Ouganda et du Rwanda sont très proches, je n’y étais pas non plus en sécurité. J’ai donné 4 500 dollars à un gars qui m’a procuré un faux passeport et un billet d’avion pour la Belgique, où ma grande sœur vit depuis quelques années."

Opération réussie. Jean Robertson Byimana atterrit à Bruxelles en juin 2022, il y a un an, et suit la procédure habituelle de demande d’asile. Sa grande sœur l’héberge à Tirlemont (Brabant flamand), avant qu’il ne soit envoyé au centre Fedasil de Jodoigne.

guillement



"J’ai suivi des cours de néerlandais, ainsi qu’une formation pour être chauffeur et que mon permis soit reconnu ici. J’ai commencé par quelques intérims. Ensuite, j’ai passé une période d’essai et j’ai été embauché par une société: je travaille depuis un mois comme chauffeur-livreur. Du coup, j’ai décidé de poursuivre les cours de langue, mais le soir, pour pouvoir travailler. Pour moi, c’est primordial d’avoir un boulot. J’ai fait ça toute ma vie."

Après un peu plus d’une heure d’explication sur toutes les péripéties qu’il a vécues, comme les coups de bâton lors de son arrestation et des repas irréguliers, et trop peu fréquents, durant les 4 mois d’enfermement dans une maison isolée, il ajoute être le père d’un bébé au Rwanda. "Ma copine était enceinte au moment de mon arrestation. Je ne sais pas encore si elle va un jour pouvoir venir me rejoindre en Belgique."

Il ne regrette toutefois pas son choix. "Ici, c’est nettement plus facile de s’en sortir", sourit-il. Son prochain défi, ce sera de trouver un logement et ainsi quitter le centre de Jodoigne.