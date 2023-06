Le hameau d’Odenge que l’on peut apercevoir sur notre photo est donc bien séparé du reste du village.

Outre le nouveau terrain synthétique de hockey qui abrite le club du Jaguar Perwez, ce qui a longtemps fait la renommée d’Orbais, c’est son hospice, aménagé selon les dernières volontés d’Hippolyte Trémouroux, un des bienfaiteurs de la commune au début du 20e siècle.

L’hospice deviendra maison de repos qui aujourd’hui a déménagé vers Perwez. Avec le Val d’Orbais, Odenge abrite cependant toujours une maison de repos.

Entre les jeunes sportifs et les aînés du home, Orbais est un village de tradition et de fêtes diverses. On retiendra notamment la procession de sainte Wivine avec chars et tracteurs.