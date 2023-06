Perwez : une nouvelle convention pour mettre fin aux bousculades sur la piste d’athlétisme

"Une convention a été établie en 2014, afin de réguler au maximum l’usage de la piste d’athlétisme, a expliqué Jean-Marc Aldric (DRC +, opposition) au conseil communal ce mardi 20 juin 2023. Puis le club du CS Dyle s’est développé et j’en déduis que progressivement, des demandes complémentaires ont été formulées auprès du collège pour accroître le nombre d’heures accordées."

Il faut dire que le CS Dyle réunit 750 à 800 jeunes. "C’est génial, mais la conséquence est que toutes les heures efficaces, entre 16h et 20 h, sont utilisées par ce club, actif à Louvain-la-Neuve avec moins d’heures."

M. Aldric a proposé à la majorité de se calquer sur le modèle néolouvaniste et de proposer une nouvelle convention aux dirigeants du CS Dyle. "Car il y a des tensions lorsqu’un coureur lambda souhaite utiliser la piste occasionnellement. Il y a déjà eu des frictions et des altercations. Il faut le dire sans détour, c’est un peu de notre faute." La convention avait été votée à l’unanimité, sous la précédente législature. "Il serait préférable de libérer une place sur la semaine qui ne serait pas utilisée par le club, afin d’éviter les altercations avec les citoyens. Je propose donc un usage exclusif deux soirées par semaines et de mettre en place un système d’usage partagé, moyennant certaines dispositions."

Le texte présenté par M. Aldric a été quelque peu amendé par la majorité mais sur le fond, tout le monde était bien sur la même longueur d’onde. "On partage ton objectif", a d’ailleurs commenté Jordan Godfriaux, bourgmestre, à l’adresse de Jean-Marc Aldric. Quelques considérants ont été modifiés et un petit détail sur le fond, avant de voir le texte et les amendements être votés à l’unanimité.

De juillet 2023 à juin 2024

La nouvelle convention sera d’application de juillet 2023 à juin 2024. Elle prévoit un usage exclusif du CS Dyle de maximum 6 heures 30 par semaine et 3 heures le week-end. L’utilisation extérieure au club sera possible moyennant une prise de contact avec l’entraîneur sur place, afin de partager la piste. Un soir par semaine (de 16 h 30 à 20 h), l’installation sera laissée aux autres associations et particuliers, sans aucun entraînement du CS Dyle. Toutes ces informations seront expliquées à l’entrée du site.