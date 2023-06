Brabant wallon: Les Communes vont-elles se laisser imposer le "Stop Béton" ?

André Antoine estime que l’enquête publique qui accompagne ce SDT est faite en catimini, juste avant le 15 juillet, que les conseils communaux ne sont pas en mesure, étant donné les délais serrés, d’analyser correctement ce schéma.

Or, ce SDT doit orienter les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, afin d’optimiser le territoire. Le but est notamment de lutter contre l’étalement urbain et maîtriser l’artificialisation des sols. C’est ce qu’on appelle le " Stop Béton ".

Sans version communale, c’est le plan régional qui s’imposera

Un outil importantissime que chaque commune doit s’approprier, en apportant des modifications. Sans quoi, si aucune version locale n’est proposée, c’est le schéma "par défaut" de la Région wallonne qui sera appliqué.

"Les communes ne pourront pas analyser correctement ce schéma alors que le SDT va tracer les grandes lignes du développement territorial wallon et impacter directement et durablement le développement territorial local pour les années à venir. L’Union des Villes et Communes (de Wallonie) a d’ailleurs fait savoir aux communes qu’elle ne serait pas en mesure de leur assurer un soutien pour la compréhension du SDT au vu des délais imposés".

"Il faut un résumé non-technique"

André Antoine va également répéter, lors du conseil communal de ce mardi 20 juin 2023, que les citoyens wallons, et donc les Perwéziens aussi, ne sont pas suffisamment informés des conséquences du SDT: "Les documents présentés dans le cadre de l’enquête publique présente un certain degré de complexité pour les citoyens. Les cartes (reproduites dans le document) sont imprécises, juge le conseiller communal. Dans ces conditions, il est particulièrement étonnant qu’un résumé non-technique n’ait pas été mis à disposition dans le cadre de l’enquête publique."

Puisque ce n’est pas le cas, les conseillers DRC + (opposition, dont fait partie André Antoine) vont demander à la commune de Perwez de rédiger et diffuser un résumé technique à l’ensemble de la population perwézienne via un toutes-boîtes.

"Je pense que la Région wallonne prend de gros risques avec la manière dont elle avance dans ce dossier. Une précédente mouture du SDT s’est cassé les dents au Conseil d’État suite à un recours d’Andenne. Il pourrait en être de même ici vu que la Région semble ignorer la convention d’Aarhus qui prévoit l’information des citoyens. Ici, la Région fait tout le contraire: ça passe complètement inaperçu.

Pour illustrer son propos sur le manque d’information aux citoyens, le Perwézien parle aux Perwéziens: "Savent-ils que 75% des biens construits devront l’être dans les deux centralités villageoises de Perwez-centre et de Thorembais-Saint-Trond où l’on pourra atteindre 20 logements à l’hectare. Mesure-t-on l’impact de cette décision sur la mobilité déjà difficile suite à l’abandon du projet de la voirie de liaisonnement (entre la E411 et le zoning). Savent-ils que certains terrains à bâtir vont devenir inconstruisibles et donc perdre leur valeur ?"

"Rien n’est prévu pour indemniser les propriétaires lésés"

À ce sujet, André Antoine estime que la Région wallonne manque à ces devoirs: "A la différence de la Flandre, rien n’est prévu en Wallonie pour indemniser les propriétaires de terrains à bâtir sur lesquels on ne pourra plus construire. En 2020, le gouvernement flamand a décidé des compensations pour les propriétaires qui verraient leur terrain à bâtir transformé en zone naturelle ou agricole. Si la valeur du terrain devait baisser en conséquence, cela doit être entièrement compensé par les autorités. Comment compenser les pertes financières de propriétaires ?"

Comme le SDT ne s’appliquera pas seulement à Perwez, André Antoine a suggéré à tous les conseillers communaux des Engagés de demander à leur commune de réclamer un allongement de la période de consultation et la diffusion d’un résumé non-technique du schéma de développement territorial à l’ensemble de la population.