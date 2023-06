Perwez: boire de l’alcool en rue reste interdit

C’est le périmètre de l’hypercentre qui est visé par cette mesure: la chaussée de Wavre, la rue des Marronniers, la rue des Brasseurs, la Grand-Place, l’avenue Wilmart, la rue du Marché, la rue Pahaux et le site de l’ancienne gare.

Les contrevenants sont passibles d’une amende comprise entre 100 € et 350 €.

L’an dernier, certains contrôles avaient été effectués à la demande des autorités communales suite à des plaintes de natures diverses: nuisances sonores, présence de déchets en tout genre dans l’espace public… et même dans les jardins de riverains. "Mais ces contrôles sont aussi parfois aléatoires et inopinés. La fréquence dépend des urgences au sein de la zone de police. Les besoins sont parfois plus importants à Jodoigne et donc les visites sont moins régulières à Perwez. En tout cas, le fait de communiquer à ce sujet et la présence de la police ainsi que celle des gardiennes de la paix ont permis d’apaiser la situation", poursuit Jordan Godfriaux.

Dans quelques semaines, après les examens, l’hyper centre de Perwez devrait à nouveau être occupé plus tard, en soirée. "L’ordonnance votée par le conseil communal en 2022 est toujours valable, au besoin la police sanctionnera…", prévient le bourgmestre.