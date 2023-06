E411 : le Cercle historique de Perwez cherche des photos du tronçon Wavre-Courrière inauguré il y a 50 ans

Gautier Maniquet, président du Cercle historique de Perwez: "La décision de construire ce tronçon a été prise en 1970 et les travaux se sont terminés à peine trois ans plus tard, en 1973. Il y avait moins de recours que parfois actuellement, les procédures étaient moins lourdes. Ça filait, les agriculteurs expropriés ne râlaient pas… Mais on était avant le choc pétrolier. C’était la fin des 30 Glorieuses. Rien ne pouvait empêcher l’automobile d’avancer…" Une fameuse différence avec les procédures actuelles. "Quand on voit que le contournement de Thorembais n’est jamais sorti de terre et qu’il n’en reste qu’un pont à l’abandon…"

Et que dire de l’aspect environnemental, totalement zappé ? "À certains endroits, il a fallu mettre des quantités impressionnantes de sable et des produits destinés à assécher le sol. En fait, les soubassements étaient extrêmement marécageux. On est proche de plusieurs sources à cet endroit. Je suis certain que les agriculteurs perwéziens s’en souviennent. Ce fut dantesque d’amener les quantités de sable nécessaire."

Les autorités de l’époque n’étaient apparemment pas trop attentives à ce biotope. "Ils s’en foutaient pas mal de la préservation d’une plante ou d’un oiseau. Pouvait-on passer ? Et bien, on passait, peu importent les conséquences. Même au niveau financier. Cela se ressent dans les archives. S’il faut une route, on n’hésite pas à couper dans les terres…"

Institutionnellement aussi, le contexte était bien différent. "L’inauguration a eu lieu avant la fusion des communes. Les autorités de Perwez ont souhaité que le nom apparaisse sur le panneau qui indiquait la sortie 11, mais la direction des routes, nationale à l’époque, a refusé. La raison, c’est que Perwez ne se trouvait pas le long du tracé que desservait l’autoroute. C’est fou. Il y avait donc Gembloux, mais surtout Jodoigne et Tirlemont, qui se trouvaient pourtant bien plus loin. Sans doute la direction des routes ne voulait-elle pas être obligée d’indiquer la liste de toutes les entités situées à proximité…" Le nom de la commune de Perwez n’est ainsi apparu que plus tard.

Toute personne en possession d’informations et surtout de photos du chantier est invitée à prendre contact avec le Cercle historique à l’adresse e-mail souvenir_perwezien@hotmail.com.