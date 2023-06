Perwez : la journée des familles a attiré plus de 600 visiteurs

Pour s’y retrouver, un roadbook était distribué. En plus de la localisation des différents stands, des codes couleurs étaient associés à chaque tranche d’âge. De quoi identifier plus facilement les activités, tout au long du parcours.

"Nous avions commencé à travailler sur une journée dédiée à l’accueil temps libre pour les enfants jusqu’à 12 ans, poursuit Julie Dams. En même temps, le service communal des sports planchait sur un salon des sports. Nous avons donc décidé d’unir nos forces et de proposer une journée pour tous les âges et avec tous les clubs et toutes les associations qui sont actifs sur le territoire communal."

Une équipe s’est mise en place, composée de Vinciane Charlet (service ATL), Mathieu Legros (service des sports), Philippe Longrée (ASBL Anim’Mômes), Frédéric Clautier et Patricia Davies (centre culturel Le Foyer), Évelyne Pardonge (bibliothèque Le Grimoire d’Éole) et Étienne Reygaerts (Taekwon-Do Club Perwez).

"Cette première édition de la journée des familles s’est clôturée par un spectacle de magie de l’artiste local Bruno Vairone, devant plus de 230 spectateurs. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain, le premier dimanche du mois de juin", conclut Julie Dams.