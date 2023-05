Le CPAS prêt à échanger ses terres

La zone concernée est actuellement cultivée par un agriculteur, mais un tiers a formulé une offre pour acquérir les deux surfaces. Ce qui a fait réfléchir les autorités. "Notre équipe n’a pas besoin de vendre ces terres pour remplir ses missions sociales, la commune venant en effet d’augmenter la dotation pour 2023, commente Jordan Godfriaux, le bourgmestre. S’il y a des candidats, le tiers ou quelqu’un d’autre, nous sommes prêts à échanger les terres. Dans un souci de transparence, nous faisons la publicité de cette possibilité, pour faire fructifier le patrimoine du CPAS."

Une manière aussi de faire monter les enchères. Car le CPAS ne bradera pas son patrimoine et entend même l’augmenter. "Les règles sont fixées pour les candidats potentiels: nous ne l’échangerons que contre une surface 1,5 fois plus grande. Notre parcelle est en zone agricole, elle doit au moins avoir le même statut, c’est précisé dans l’annonce. Et la terre doit avoir une production au moins équivalente." Pas de terre humide ou sablonneuse. Autre critère également pris en compte, la parcelle doit être située dans la commune de Perwez et non sur un territoire où le mètre carré est de moindre valeur.

Les autorités sont en position de force. "On aurait pu vendre, mais notre volonté n’est pas de diminuer notre patrimoine. On aurait aussi pu refuser, mais c’est une belle opportunité. Si des offres se présentent, ce sera sans doute intéressant."

D’autant plus que si la surface proposée par le candidat n’est pas 1,5 fois plus grande mais simplement de la même taille, il est possible de compenser avec une somme de minimum 50 000 euros… en plus de l’hectare. Un lien a été publié sur le site internet de la commune. Les candidatures se clôturent ce 15 mai, à midi.