Perwez : le schéma de développement communal recalé

Jean-Marc Aldric cherchait à anticiper le projet de réforme de la gestion territoriale, tel que souhaité par le ministre wallon Willy Borsus (MR). Sauf que ce dossier n’en est qu’à la seconde lecture au gouvernement wallon et n’a pas encore été adopté. "Nous sommes d’accord sur le fait de prendre en main la destinée de Perwez en termes de développement, a réagi Jordan Godfriaux, bourgmestre. Mais nous pensons que c’est prématuré, car le travail du gouvernement wallon n’est pas finalisé. Ce projet peut encore évoluer. Il y aura des débats parlementaires, l’avis du Conseil d’État, ainsi qu’une enquête publique, qui est importante dans ce processus. Les Communes pourront déjà s’exprimer lors de cette étape."

Si le point proposé par l’opposition n’a pas été adopté, il reviendra ces prochains mois sur la table. Si aucun schéma de développement communal n’est mis en place, c’est un modèle basé sur des critères globaux, décidés dans les cabinets ministériels, qui détermineront les zones à bâtir, centres urbains et la densité des logements afin d’éviter l’étalement. Les zones économiques seront aussi définies, comme la taille du zoning de Perwez. Sans parler de la mobilité, avec les axes structurants, ou de la lutte contre les inondations.

Ce sont des thématiques centrales dans la gestion de la commune. Et si les autorités locales ne font rien, c’est le gouvernement wallon qui décidera à leur place.

"Je m’engage, dès que le schéma de développement territorial est fixé et abouti, de commencer, en toute connaissance de cause, un schéma de développement communal ciblé et financé, a encore indiqué le bourgmestre. Car le gouvernement wallon annonce 75 % de subsides. Nous voulons préserver la ruralité, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs et se tromper."

Cette réponse n’a pas satisfait Jean-Marc Aldric: "À force de reporter, les choses n’avancent pas. Vous avez déjà pris 3 ans pour le schéma d’orientation local de Thorembais-Saint-Trond. S’il y a une enquête publique prévue pour ce projet wallon, commençons déjà les réflexions afin d’être prêts à envoyer des avis, des observations pertinentes. On aura du solide à proposer".