Friture au conseil communal de Perwez : "Vous êtes en campagne électorale"

André Antoine, chef de file DRC+ : "Grâce à des subsides, nous avions pu acquérir le bâtiment Belfius et le rénover, afin d’y installer la bibliothèque. Cette dernière n’a cessé de croître, passant de 3 ou 4 000 prêts par an à 19 000, avec des bibliothécaires diplômées qui vont dans les écoles et maisons de repos pour y proposer des animations. Son agrément a d’ailleurs été renouvelé, elle est à présente enregistrée en catégorie 2, ce qui donne droit à des subsides."

Quelques travaux ont été effectués au rez-de-chaussée, mais les étages sont toujours vides. "On y voulait un bureau pour deux échevins et une salle de réunion, a admis André Antoine. C’était le projet, vous n’en avez pas voulu. Vous avez décidé de le louer à un privé, alors que c’était contraire à l’affectation des subsides reçus, qui nous obligeait à le mettre à la disposition pour un service à la communauté."

D’après le conseiller communal, les responsables de la bibliothèque se sont plaints auprès de l’autorité communale de l’exiguïté des locaux pour remplir l’ensemble de leurs tâches. D’après le document présenté en séance, "ces mêmes responsables ont émis régulièrement le souhait d’occuper les étages de leur bâtiment, vide aujourd’hui, pour notamment mieux organiser les animations et services".

Ce qui est inexact, selon Julie Dams, l’échevine compétente (Ensemble). "Les bibliothécaires ont fait part de leur manque de place par le passé, nous avons donc créé un local de stockage supplémentaire au rez-de-chaussée, lorsque les travaux ont été terminés." La majorité a ensuite proposé la salle du Service d’Aide aux Jeunes (SCAJ).

"La bibliothèque n’a pas besoin de tout cet espace"

"Nous n’avons pas attendu pour entamer une réflexion globale sur une réorganisation générale des bâtiments communaux. Un déménagement a déjà eu lieu la semaine passée et se poursuivra la semaine prochaine. Nous avons pris en compte la demande de la bibliothèque pour un local et pas six (nombre de locaux à l’étage de leur bâtiment). Les responsables étaient étonnées de la teneur de votre point, car elles n’ont pas besoin de tout cet espace." C’est donc un endroit moins grand qui sera proposé.

"C’est la preuve que vous êtes en campagne électorale. Vous ne les avez même pas consultées", a reproché Jordan Godfriaux, le bourgmestre, à André Antoine.

Ce dernier a toutefois répliqué : "Je relève qu’il y a deux étages qui sont vides depuis 4 ans, sans aucune attribution". Une contre-attaque restée sans réponse.