Combien a coûté le pont inutile de Perwez ? "Demandez à Borsus"

Il l’est d’ailleurs déjà. Illustration au parlement wallon où le député André Antoine (Les Engagés) a voulu connaître le montant dépensé pour construire ce pont et savoir quel serait son avenir.

"Vous étiez venu à Perwez, avec le ministre Borsus, annoncer l’arrêt du chantier du contournement (de Perwez), le 15 octobre 2019. Cela démontre votre responsabilité, a tout d’abord lancé le député perwézien au ministre Henry. Les études de mobilité et de sécurité menées par vos propres services du SPW démontraient pourtant combien ce contournement était nécessaire. Il l’est encore plus aujourd’hui. Nous pensons d’ailleurs à vous chaque matin et chaque soir, dans les embouteillages très nombreux, très conséquents, qui encombrent l’accès et la sortie de la ville".

Depuis l’arrêt des travaux, il reste un pont au milieu des champs. "On ne sait pas à qui il appartient. Pour moi, il est clair que dès lors que vous avez construit sur un bien communal, il s’agit d’un bien communal, mais ce n’est pas l’avis de l’échevine de l’Environnement, qui soutient qu’il y a encore une divergence quant à la propriété. Elle supposerait que c’est à la Région d’intervenir, puisqu’elle a financé le pont. Allez-vous déconstruire le pont ?" a demandé André Antoine, qui poursuivait: "Quel a été le coût total de ce faux contournement et de ce vrai pont que ce soit en termes de perte de recettes pour l’entreprise, indemnisation pour rupture brutale du chantier, pour les honoraires des différents bureaux d’études sollicités, des cabinets d’avocats, des huissiers, et de la subvention due à l’inBW ?"

La réponse du ministre Philippe Henry fut beaucoup plus courte que la question qui lui était posée: "Pour connaître les coûts des travaux et des subventions, je vous invite à poser votre question directement à mon collègue le ministre Borsus, compétent pour ces questions. Les indemnités de rétrocession des terrains se sont élevées à 39 051 €".

Philippe Henry a rappelé les raisons qui ont poussé la Région à abandonner le projet de route entre l’échangeur de l’E411 et le zoning de Perwez: "Le gouvernement a décidé de consacrer une enveloppe supplémentaire de 400 millions d’euros aux modes actifs et décidé de l’abandon de certains projets d’extension, en limitant le développement de nouvelles routes". La route et le pont qui l’a précédée font partie de ces projets abandonnés.

En conclusion, André Antoine a raillé "l’amnésie complète du ministre qui, il y a quelques mois, savait donner des montants, puisqu’il évoquait près de 5 millions d’euros perdus. Aujourd’hui, cela n’est plus lui, c’est Willy Borsus. Chacun se rejette la balle de ces grands travaux inutiles…"