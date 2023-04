Perwez va gagner plus de 2 millions grâce à la vente de Brutélé

Bien que le montant soit à considérer avec prudence, il s’agit néanmoins d’une estimation fiable selon le conseil d’administration de Brutélé.

La clôture définitive de la procédure est annoncée pour début juin 2023. Les montants exacts seront alors connus et versés à chaque Commune.

À Perwez, une partie du montant, soit 400 000 €, sera dédiée à la participation à une éolienne citoyenne.

"Nous sommes déterminés à utiliser ces recettes de manière responsable et transparente. Une partie de ces fonds sera investie dans une éolienne citoyenne, dans le but de promouvoir les énergies renouvelables et de contribuer à un avenir plus durable pour notre commune", explique Jordan Godfriaux.

Ces fonds supplémentaires générés par la vente de Brutélé seront également utilisés "pour maîtriser la dette liée aux emprunts et injecter les montants nécessaires au profit de nouveaux projets pour la commune", ajoute le bourgmestre de Perwez.