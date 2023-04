Transformer le pont perdu, pas pour tout de suite

"Pour nous, il y a eu tellement de priorités pendant la législature, notamment avec la crise sanitaire, les inondations et les prix de l’énergie, sans parler des incertitudes financières. On n’a pas commencé à y travailler", avoue Véronique de Brouwer, l’échevine de la mobilité (Ensemble).

D’autant plus qu’il faudra déterminer qui a la main dans ce dossier. "Il y a une sérieuse analyse juridique qui doit être menée pour savoir qui doit s’en occuper, qui a la responsabilité de la gestion. Car ce cas de figure n’était évidemment pas prévu dans les conventions."

Plusieurs acteurs sont en effet impliqués. "C’est assez spécial. La commune est propriétaire, l’inBW a financé la construction et a été remboursée en partie par la direction régionale pour l’infrastructure et l’activité économique, précise l’échevine. C’est justement la Région qui devait gérer le pont."

Est-ce que ce plan est toujours d’actualité, vu que le contournement a été enterré ? C’est toute la question.

Selon la réponse, l’infrastructure sera transformée d’une manière ou d’une autre. "On avait imaginé la détruire pour ne plus devoir assumer les frais de gestion, mais quel est le prix de cette manœuvre ? Il faut détruire, évacuer les matériaux, recycler et remettre les terres en état. Cela risque de coûter cher."

Du coup, il serait peut-être préférable de faire preuve d’imagination avec ce pont isolé dans les champs, à quelques hectomètres de la E411. "Un centre d’art contemporain, ça pourrait être chouette. Les graffitis gênent parfois les gens dans les villes ou village, mais pas à cet endroit. Un mur d’escalade aussi pourrait être bien, mais il se trouverait au milieu de nulle part et ne serait pas sécurisé. Une rampe de skateboard, par contre, c’est inimaginable, vu les pentes."

Ce sont les riverains et autres Perwéziens qui ont lancé ces idées. Une autre suggestion a été formulée par les amoureux de la nature. "Un poste d’observation de la faune et de la flore, car il se trouve à proximité de la réserve Pré du Duc. Il faut voir si la structure est appropriée."

En attendant, une sécurisation a déjà été opérée par la Région wallonne, avec le placement des barrières pour empêcher l’accès à la plateforme. Des aménagements ont aussi été réalisés pour les terres, afin de laisser la faune et la flore s’emparer des lieux. Et pour la suite, une consultation avec la population pourrait être organisée, afin d’enfin valoriser ce qui risque un gros point noir pour Perwez… et la Wallonie, dont la perte est évaluée à (au moins) 5 millions d’euros.