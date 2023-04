Ancienne gare: les travaux coûteront 100 000 euros de plus

Le chantier de l’ancienne gare a été arrêté il y a plusieurs mois déjà, suite à la faillite de l’entrepreneur. Une mauvaise nouvelle vu le calendrier qui prend du retard mais aussi la facture, de plus en plus salée. "Nous avons relancé le marché de travaux, a annoncé le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble), lors du conseil communal de ce mardi. Vu l’inflation et la crise énergétique, le marché est estimé à 1 750 000 euros et non plus 1 650 000 euros."