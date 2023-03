Perwez : le projet de rénovation de la place du Warichet  n’est pas retenu par la Région

"On avait réalisé des adaptations de notre projet avec les habitants lors d’une réunion, a expliqué Jordan Godfriaux, bourgmestre, lors du dernier conseil communal. Il n’est pas exclu qu’il y ait un deuxième appel à projets pour reprendre les dossiers qui n’ont pas été sélectionnés. Mais à ce stade, les nouvelles ne sont pas bonnes."

Les candidatures ont été trop nombreuses. Sauf qu’ici, le projet semblait bien abouti. "C’est très embêtant car j’étais convaincu du bien-fondé de notre dossier."

André Antoine, chef de file DRC + (opposition), a fait preuve d’empathie. "Nous étions à vos côtés dans ce dossier. Il faut savoir que la Région wallonne est confrontée à un retrait de subsides de l’Europe, d’environ 1,5 milliard. Je n’ai pas l’impression qu’un deuxième appel va être lancé. Au contraire…" Le ministre Collignon a dû faire des choix et André Antoine regrette l’investissement consenti dans le tiers-lieu de Chastre, au Domaine.

En ce qui concerne la place du Warichet, pas question de baisser les bras. "Ce projet a fait l’unanimité au sein des habitants, après un processus participatif, rappelle le bourgmestre en marge du conseil. On va trouver une autre source de financement. Le coût est estimé à 650 000 € et on comptait sur ce subside de 500 000 €. Soit on essayera d’obtenir cette aide via le deuxième appel, soit on visera également une intégration au sein du programme communal de développement rural (PCDR). La réalité, c’est que le projet de rénover la place est reporté mais pas abandonné."

Un autre dossier lié à la Région wallonne, c’est la deuxième phase du chantier de l’avenue Wilmart. Le début est prévu pour le printemps, mais les autorités n’ont toujours pas été officiellement prévenues concernant la date des travaux. "Je contacte régulièrement la Direction des routes, on maintient la pression", indique Jordan Godfriaux.