Ce lundi, les agents communaux ont commencé à parcourir les différents villages de Perwez afin de mener leurs interventions. Le broyage à domicile se clôturera le vendredi 24 mars. Plus d’un tiers des déchets collectés au recyparc sont des végétaux. Pourtant, la plupart de ces déchets verts pourraient être utilisés dans les jardins. En effet, le broyat obtenu, et laissé sur place, sera utile au paillage aux pieds des arbres et arbustes ou en compostage, mélangé avec des tontes d’herbe.

Pour ce faire, la commune demande aux perwéziens de respecter certaines règles concernant les branchages, telles qu’avoir une section ou un diamètre inférieur à 8 cm ; ne pas dépasser un volume de 5 m³; être rangés dans le même sens ; être stockés en petits tas facilement accessibles de la voirie. L’année dernière, les agents communaux ont mené pas moins de 80 interventions dans la commune de Perwez.