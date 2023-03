Perwez : 12 nouveaux châteaux gonflables au Perwex, les deux jours du week-end prochain

Depuis 2015, Jérôme Bousman et son complice Laurent Doyen ont évolué pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. Et si le métier atteint son plein rendement avec la belle saison, il n’en reste pas moins que cette période de l’année est l’occasion de proposer leur festival, à l’intérieur, pour faire découvrir gratuitement aux enfants, les nouveautés.

"Nous en sommes déjà à notre 7e Festival du château gonflable, indique Jérôme Bousman. Au départ, le festival était organisé à Jodoigne mais pour la deuxième fois, nous donnons rendez-vous à Perwez, au Perwex (avenue des Moissons, 10), ce samedi 18 et ce dimanche 19 mars, de 11h à 18 h." Il s’agit d’une collaboration avec la Commune de Perwez. "Nous n’allons exposer que des exclusivités 2023 qui ne sont même pas encore présentées sur notre site internet, le tout sur 900 m2, avec 12 châteaux et un parcours de 18 mètres."

Des nouveautés donc, alors qu’Hoplaboum disposait déjà d’un matériel bien étoffé. "Actuellement, nous avons 50 châteaux mais aussi des jeux gonflables. Nous sommes spécialisés dans l’organisation d’une fête réussie pour les enfants et couvrons une zone de 25 kilomètres autour de Jodoigne. Pour assurer la rentabilité, Laurent et moi avons pris le pli de tout faire seuls… avec toujours un coup de main de nos compagnes. Cette année, nous avons pris la décision de prendre du temps pour nos familles. Nous cherchons donc à engager du personnel saisonnier pour effectuer les livraisons pour les locations des châteaux gonflables chez les particuliers."

Hoplaboum est donc à la recherche de renforts pour la nouvelle saison. Le profil recherché ? Étudiant ou indépendant, voire indépendant complémentaire. "Il faut être matinal et ne pas avoir peur de faire de travailler les week-ends et les jours fériés. Il faut aussi être costaud, ne pas avoir peur des charges lourdes…"

Les candidatures sont à envoyer à info@hoplaboum.be.

Ajoutons que le mois dernier, Hoplaboum a réalisé sa première expérience en dehors du Brabant wallon, à Waremme, avec 2 000 enfants qui s’en sont donnés à cœur joie.