Nouvelle équipe de coprésidents à la section locale Écolo de Perwez

L’un et l’autre possèdent déjà une expérience de la politique locale dans la mesure où Étienne Cools a exercé deux mandats de coprésidence de la locale Écolo par le passé et que Marc Duchateau faisait partie de l’équipe sortante avec Patrick Vandermaesen.

"La diversification des genres et des âges étant une des valeurs défendues par le parti Écolo, le duo a clairement indiqué son souhait d’étendre l’équipe à un(e) jeune/femme qui souhaiterait les rejoindre en cours de mandat", précise le communiqué.

On rappellera qu’à Perwez, Écolo associé au MR et à des citoyens indépendants au sein du cartel Ensemble avait repoussé le groupe DRC + (cdH-PS) dans l’opposition lors des élections communales de 2018. Le Collège formé de représentants du cartel Ensemble compte une échevine Écolo, Véronique de Brouwer, en charge des matières de mobilité, participation et citoyenneté, environnement, logement, développement rural et énergie.

"La réussite des élections communales de 2024 constituera l’objectif principal de la nouvelle équipe de coprésidents. En outre, l’équipe aura à cœur de mobiliser plus encore les citoyens ayant une fibre écologiste au sein de la locale, et ceux-ci sont nombreux à Perwez. Il est d’ores et déjà acquis que la locale Écolo de Perwez organisera cette année ses traditionnelles actions de printemps (Qu’est-ce qu’on sème) et d’automne (distribution des petits fruitiers) mais envisage également une grande action"Haies d’honneur"visant à planter des haies favorisant la biodiversité."