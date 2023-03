" On attendait son retour depuis 2020, souriait Laurent Wastiaux, le président du comité du carnaval de Perwez. C’est dire que l’attente a été longue, trop longue. Mais l’enthousiasme du comité qui m’entoure, son travail d’arrache-pied ces dernières semaines et, enfin, le couronnement ce dimanche, avec dix-sept groupes folkloriques présents et quelque quatre cents personnes costumées, cela nous comble de joie."

Le site de la gare, vers 13h, résonnait déjà des musiques de fanfares et de tambours. On s’échauffait en coulisses, dans le grand chapiteau installé sur la place. C’était d’ailleurs un groupe local, celui des Gilles et des paysannes de Perwez, qui mettait le feu aux poudres peu après, au départ de la rue de la Station.

Mais le vrai départ, lui, comme le soulignait le vice-président du comité Bernard Parmentier, serait donné à 14h14.

Un départ chatoyant puisque les danseuses en tenue brésilienne du groupe fossois Bacadam étaient immédiatement suivies de leurs percussionnistes.

Suivaient les Touchatout’s de Perwez et les géants du cru Francwez, Marie, Clémentine et Augustin. Puis ce fut, à la grande joie des enfants qui recevaient presque autant de bonbons que de confettis, le défilé des chars venus de toute la province et au-delà, avec un gros apport hélécinois.

"Normal, lançait Didier Mignacca, juché sur le char des Cîncis, puisque notre carnaval rhénan d’Hélécine, ce sera le 19 mars, et que nous comptons avoir autant de succès que le Perwéziens."

Dans la foule, mamy Fabienne a emmené ses deux petites-filles, Samantha, 6 ans, et Summer, 4 ans. "Nous venions d’habitude tous les ans, dit-elle, car les petites adorent cette ambiance festive et ces couleurs. Après la Covid, on se rattrape."

Laurent Wastiaux était, en fin de journée, un homme comblé. "Impossible de chiffrer la foule, mais les rues de Perwez étaient noires de monde. Moi qui ai intégré le carnaval perwézien en 2002, je peux vous dire que je n’ai jamais vu ça. Quel enthousiasme partout ! C’était magnifique !"