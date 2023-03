Le budget participatif de Perwez est-il trop cadenassé ?

Un bel exercice de participation citoyenne et quelques avantages, grâce à l’inscription de la commune dans le cadre de la Région wallonne: bénéficier d’un subside de 10 000 euros tous les deux ans, d’un accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie pour l’ensemble du processus, ainsi que l’utilisation de la plateforme numérique de cette fondation, pour la présentation des projets et le vote citoyen.

Concrètement, les Perwéziens pourront présenter leurs idées sur le site participation.frw.be, du 1er mars au 30 avril. La clôture et la vérification de la recevabilité se feront le 30 juin. Le vote des citoyens interviendra entre le 1er et le 30 septembre, tout comme le vote du comité de sélection, qui vaudra pour 50% de la décision finale.

"Ce deuxième budget participatif permet de contribuer au renforcement de la participation citoyenne et des liens sociaux, estime Véronique de Brouwer (Ensemble), échevin de la participation et de la citoyenneté. C’est l’occasion pour les Perwéziens de faire naître de nouvelles initiatives et de s’impliquer d’une manière positive et dynamique dans la vie de la commune."

Pour les élus du groupe DRC + (opposition), le règlement présenté possède plusieurs défauts. "Nous regrettons que le périmètre d’action du budget participatif soit restreint aux seuls objectifs du PCDR, limitant d’autant la créativité citoyenne. DRC + veut également réinstaurer le principe d’une évaluation de faisabilité préalables des projets, tant sur le plan technique que sur le plan de la planification territoriale. Enfin, il est nécessaire d’inclure une phase d’évaluation afin de garantir l’amélioration continue du processus."

Pour eux, l’enveloppe est trop maigre. "Le montant de 50 000 euros est près de 5 fois moins important que sous la précédente législature. La participation citoyenne ne doit pas être un slogan, mais un authentique partage démocratique des décisions."

Un amendement a été proposé par DRC +, afin notamment de supprimer la référence au PCDR, pour permettre plus de largesse, et d’inclure les autres remarques formulées.

Ces suggestions ont toutefois été refusées par la majorité, qui craignait en fait de rendre ce projet vulnérable, alors que l’opposition s’était déjà attaquée au règlement en 2019, lors de la première édition de ce budget participatif. "À l’époque, il n’y avait pas de cadre et la Région wallonne n’avait pas retenu les arguments de l’opposition, rappelle Véronique de Brouwer (Ensemble). Aujourd’hui, il y a un cadre légal. Nous aimerions nous en éloigner à certains moments, mais nous préférons ne pas le faire, pour ne pas prendre de risque au niveau juridique. Histoire d’éviter une suspension du dossier pendant plusieurs mois. De plus, si nous adoptons ce règlement, nous pourrons bénéficier d’un subside de 10 000 euros de la Région wallonne, tous les deux ans. Et enfin, il nous permettrait aussi d’avoir l’aide de la Fondation Rurale de Wallonie, notamment au niveau de son site internet." Le texte initial a donc été retenu.