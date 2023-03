Perwez : des travaux de sécurisation sur les N29 et N243 dès la fin 2024 ?

"Plusieurs types d’aménagements sont possibles et seront étudiés: aménagement de pistes cyclables, création de trottoirs et de traversées piétonnes, réaménagement des arrêts de bus, placement de feux intelligents… Il appartiendra au bureau d’études de déterminer et de proposer ce qui convient le mieux, après une analyse approfondie des lieux et de la circulation, annonce la majorité Ensemble dans un communiqué. Ces aménagements de sécurité vont répondre concrètement à une demande des Perwéziens. Priorité partagée également par le collège et le groupe Ensemble."

Une première étude a déjà été effectuée par le passé, via la commission provinciale de sécurité. Il s’agira donc de compléter les informations.

Les propositions du bureau d’études sont attendues pour la deuxième partie de l’année 2023, ce qui pourrait donner lieu à des chantiers d’ici la fin de l’année 2024.

De son côté, le groupe DRC + (opposition) salue l’avancée dans un dossier déjà débattu à maintes reprises, "mais nous regrettons cependant amèrement de ne rien voir venir à propos des aménagements du rond-point de la Ville de Wavre annoncés maintes fois, mais jamais réalisés".