Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez, quitte Notre Maison pour l’inBW: cela ne passe pas auprès de l'opposition

Le bourgmestre y sera remplacé par Mia Hemptinne, également membre élue du groupe Ensemble (majorité). Sauf que ce changement n’est pas anodin pour Carl Cambron et l’opposition. "Cette démission en dit long sur le non-intérêt que réserve la majorité à la construction de logements publics dans notre commune alors que de nombreux candidats locataires attendent toujours un logement à loyer modéré", a-t-il réagi.

"Une politique sociale abandonnée"

Du côté de DRC+, on avance des chiffres. "Sous la précédente législature, Carl Cambron, occupant le même siège, avait obtenu de Notre Maison la réalisation de plus de 140 logements publics à faible loyer sur moins d’une décennie. Or, depuis 2019, pas une seule construction nouvelle. Une politique sociale étrangement abandonnée étrangement !"

Cette analyse ne correspond pas à la réalité, a répliqué Jordan Godfriaux. "Cela n’a rien à voir. J’ai intégré le bureau exécutif de l’inBW à la demande de mon parti politique (MR). Si je veux tout assumer, je dois faire des choix. Je me suis donc retiré de Notre Maison et une autre personne compétente de mon groupe me remplacera, en la personne de Mia Hemptinne."

Le bourgmestre a ensuite contextualisé les chiffres avancés. "Vous assimilez la fonction que j’assumais jusqu’à présent et la création de logements sociaux. Mais il faut savoir qu’il n’y a pas encore eu d’appel de la Wallonie ces quatre dernières années. Les moyens pour créer de nouveaux logements ont été investis dans la rénovation énergétique des biens existants."

Notre Maison empêchée par la Région de construire sur fonds propres

Il a ajouté que Notre Maison était capable de construire sur fonds propres, mais que la Région wallonne l’en empêchait. Ce qui explique les chiffres mentionnés...

Les arguments présentés n’ont pas convaincu l’opposition qui persiste à penser que ce changement est un choix politique en faveur de l’inBW et au détriment des logements sociaux.