Au Salon de l’agriculture de Paris, Soil Capital (Perwez) cherche de nouveaux agriculteurs clients

D’ordinaire, le Salon international de l’agriculture, à Paris, a l’image d’un moment convivial où le monde rural et les produits du terroir français sont mis à l’honneur. Un pavillon entier du parc des expositions de la Porte de Versailles, le numéro quatre plus précisément, est consacré aux métiers de l’agriculture, aux énergies et à agritech. Soil Capital trouve donc logiquement sa place sur le grand stand de "La Ferme digitale" – une association qui met la technologie au service de l’agriculture – où 60 exposants sont répartis sur 800 m². "C’est important pour notre visibilité. Le salon est l’occasion de rencontrer d’autres entreprises et de nouer des partenariats. Il y a un côté instructif qui nous permet de muscler notre savoir-faire", indique Thibaut Millet, directeur commercial de Soil Capital. L’entreprise basée à Perwez participe jusqu’à la fin du salon, le 5 mars, à trois conférences.