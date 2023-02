Vols répétés chez Imperbel/Derbigum à Perwez: jusqu’à trois ans de prison avec sursis

Deux audiences furent consacrées en janvier à l’examen de ce dossier qui vient de connaître son épilogue par des condamnations à des années-lumière de ce qu’espérait la substitute de service.

Le jugement rendu par le juge Jean-Michel Hambye tient compte du délai qualifié par certains plaideurs de déraisonnable mis à juger leur client. Il fait un tri rigoureux entre les dirigeants de l’association de malfaiteurs et ceux qui, tout en faisant partie de celle-ci, ne participèrent qu’à quelques-uns des vols nocturnes perpétrés au sein de cette société entre décembre 2017 et août 2018. Sans oublier six prévenus qui sont acquittés au bénéfice du doute ou faute de preuves.

Le personnage central est Mehdi R. qui donna ses instructions à des subordonnés chargés de louer des camionnettes ou/et de recruter les costauds qui chargèrent sur place les palettes de rouleaux puis les déchargèrent dans des hangars. Il écope d’une peine de trois ans de prison avec sursis.

Deux autres dirigeants, à des degrés moindres, sont condamnés à des peines de quinze mois et un an de prison, mais trois autres, considérés eux aussi comme dirigeants par le parquet, ne le sont pas aux yeux du tribunal car, ainsi que le souligne un des attendus, "avoir le profil" ne suffit pas à démontrer cette "qualité".

Le jugement établit aussi les responsabilités des démarcheurs qui se firent un plaisir de proposer la marchandise aux professionnels du secteur, exploitants de magasins de bricolage ou de matériaux de construction situés à Bruxelles et dans sa périphérie, où habitent tous ces prévenus.

Cinq autres prévenus sont condamnés à des peines de prison qui, selon leur degré d’implication dans les vols, vont de six à huit mois, sept autres à des peines de travail allant de 80 à 140 heures, deux bénéficient de la suspension du prononcé pour trois ans, six sont acquittés.