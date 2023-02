Perwez: les nouveaux enseignants ont prêté serment

"De nos jours, l’autorité, quelle qu’elle soit, rencontre de plus en plus de difficultés. Un défi auquel fait face l’équipe pédagogique de façon remarquable. Un travail de terrain mené avec passion et conviction", a notamment salué le bourgmestre. Au nom du collège et de l’administration, il a remercié les enseignants et directeurs "pour leur collaboration et la qualité de leur travail dans le cadre de cette fonction essentielle".

Voilà la liste des enseignants qui étaient invités à prêter serment: Loredana Aldric, Alice Belin, Florence Clanche, Dominique Claus, Anne-Caroline Coene, Lucie Deflandre, Laurence Dupuis, Adrianne Evrard, Marianne Gheyssen, Hélène Goncalves, Mélodie Haumont, Lesly Lavigne, Émeline Masson, Sara Monteiro Santana, Aline Muller, Louise, Mullier, Kenny Paulus, Laura Philips, Mélodie Ricaille, Marianne Roose, Anne Salsac, Isabelle Seveignes et Séverine Vandermotten.