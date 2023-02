Perwez : "DRC + a toujours été opposé au padel à cet endroit"

"DRC + a toujours été opposé à l’installation du padel à cet endroit, à proximité des quartiers urbanisés", réaffirme le député régional. Il ajoute que Jules Noël, conseiller communal DRC + et ancien échevin des Sports, était présent à la dernière réunion, en compagnie des habitants et du bourgmestre: "Il s’est élevé avec force contre ce projet mal étudié et préjudiciant largement de nombreux riverains concernés. Jules s’est fait copieusement applaudir par toute la salle".