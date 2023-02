Perwez : Arthur Lenoir, le plus jeune artisan tôlier formeur de Belgique

"Après avoir fini mes études, j’ai travaillé durant un an en tant que commercial, mais je m’ennuyais. Je ne rêvais que de terminer mon travail pour retrouver mon atelier, enfiler mon tablier, et aller m’occuper de mes vieilles carrosseries."

Jusqu’à ce qu’il se dise qu’il devait réaliser son rêve et se former au métier d’artisan tôlier formeur pour réaliser des carrosseries à l’ancienne.

"J’ai surtout appris en autodidacte car la formation que je visais, à l’école du circuit de Francorchamps, organisée par le Forem, a été annulée en 2016. Je me suis donc retrouvé dans une formation en carrosserie moderne. Heureusement, le prof a bien compris mon intérêt et m’a permis d’amener une épave d’une vieille Honda S800. Pendant un an, je l’ai retapée, en bénéficiant de ses conseils et du matériel car il y avait plein de vieilles machines inutilisées au fond de l’atelier. Il m’a appris à travailler la soudure à l’étain. Pour faire simple, aujourd’hui, on met du mastic pour joindre des morceaux de carrosseries. Avant, c’était l’étain."

Voir la matière bouger

À 26 ans, Arthur a fini sa formation. Il est fin prêt à bosser sur ces vieilles carrosseries qu’il aime tant. "Je m’explique difficilement cet amour des vieilles voitures. Ce n’est pourtant pas un truc de famille, sourit ce jeune homme prévenant, au sourire de vendeur de voitures, tout en s’excusant du froid qu’il fait dans son hangar. C’est le travail du métal en soi qui me passionne. Il y a une espèce de logique à comprendre quant à savoir comment la matière va bouger. J’aime bien la mécanique aussi, je me débrouille, mais ce n’est pas ma spécialité."

Après avoir travaillé en sous-traitance pendant quatre ans avec un des derniers des Mohicans du métier, du côté de Liège, Arthur Lenoir dispose aujourd’hui de son propre atelier à Perwez. Quelque 200 m2 dans lesquels il se sent un peu à l’étroit et qu’il quittera pour son nouvel atelier dans le zoning d’Hélécine l’année prochaine.

Perfectionniste et acharné, Arthur travaille désormais seul, en compagnie de sa chienne Lily qui ne le quitte pas des yeux.

Les sièges de voitures à pédales aussi

Il est devenu le spécialiste de la petite Honda S800, sa voiture coup de cœur. Il possède d’ailleurs un joli spécimen rouge de ce bolide dans son hangar. Et dispose des gabarits de certaines parties de la carrosserie de cette voiture, ce qui lui permet de les reproduire et d’envoyer ces pièces aux quatre coins du monde, jusqu’en Australie.

Comme il travaille l’acier à façon, il a également reçu dernièrement une commande un peu spéciale, celle d’un siège de petite voiture à pédale de collection, un jouet ancien. Depuis, il en a déjà reçu plusieurs commandes. "Les collectionneurs se passent le mot. Parce qu’aucune machine ne peut réaliser cela, et qu’on ne trouve pas ça dans le commerce. C’est aussi ça que j’aime, il y a toujours un défi, chaque cas qui se présente est différent."

Parmi ses clients actuels, le propriétaire d’une Bentley des années 30, dont toute la structure est en bois. "Il manquait presque toute la carrosserie. J’ai imaginé une nouvelle sur base de photos d’époque, avec le client. Là, c’est vraiment un boulot de A à Z. Elle va partir chez un menuisier qui va refaire son ossature en bois, et ensuite elle reviendra pour que je la recouvre. Je serais incapable de dire combien de temps cela va encore durer… mais c’est ça qui est passionnant", ajoute-t-il, des étoiles dans les yeux.

Pour tout renseignement: arthur.lenoir@live.be ou sur Facebook Arthur’s Classics – tôlier formeur. arthurclassics.be