Perwez: Alison Nys, une entrepreneuse pour le bien-être "plus vivante que jamais"

Alison décide de prendre de la distance et part vivre sur l’île de la Réunion avec son compagnon. Elle y apprend à enseigner le yoga. "Ça faisait déjà quelque temps que je le connaissais, que je le pratiquais et qu’il m’apportait énormément. Ça a vraiment été mon catalyseur. C’est grâce au yoga que je suis ce que je suis." Aujourd’hui, elle donne cours deux fois par semaine, à Jodoigne-Souveraine. "C’est du yoga kundalini, le yoga de la conscience ou de l’éveil. J’apprends à mes élèves à être observateurs des signaux du corps. Je propose aussi des ateliers et cercles autour des chants sacrés, des petits concerts et du yoga du son."

Les solopreneuses

Alison a toujours rêvé d’être entrepreneuse. De retour en Belgique, elle commence une couveuse d’entreprise. "Cela fait deux ans que j’y suis, que je teste beaucoup de projets. Je me rends compte qu’il y a toujours la même approche, qui passe par le corps, la profondeur. Pour moi, ça a tellement été une révélation de prendre conscience de ce qui se passe pendant mon cycle menstruel, à quel point je peux adapter ça dans mon planning et aménager mon organisation." Elle décide alors de transmettre cela à des solopreneuses. "Des femmes qui entreprennent seules mais qui n’ont pas envie d’être seules dans l’entreprise de leur projet. Ce sont beaucoup de femmes qui ont des projets de cœur, qui sont dans un entrepreneuriat que j’aime appeler “fertile”, dans le sens où cela va amener du neuf et des projets qui vont porter le monde vers un autrement. Cela me nourrit moi-même en tant que solopreneuse et me redonne confiance en la vie."

L’un de ses outils, c’est le codéveloppement professionnel. "Tu mets plusieurs cerveaux sur un projet ou une problématique d’une solopreneuse. Elle arrive avec un sujet, qu’elle a préparé avec moi à l’avance, présente le contexte et les autres vont contribuer. Quand tu sors de là, tu es super boostée. Tu as juste envie de te mettre en mouvement." Aujourd’hui, Alison reçoit de nombreuses demandes de formation à cet outil.

Jeune maman d’une petite fille de 9 mois, elle vient de reprendre doucement ses activités. Gardienne de cercles de femmes, elle souhaite aussi en organiser autour des sujets tabous de la femme. "J’ai été enceinte, j’ai accouché, j’ai mon post-partum, cela a changé plein de trucs dans ma vie mais on n’en parle pas. Je veux proposer des espaces où déposer cela."