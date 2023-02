Perwez : les riverains du centre sportif refusent la venue du padel

"Le conseil communal a voté ce projet à l’unanimité en 2021, explique Jordan Godfriaux, bourgmestre. On doit cependant constater qu’après concertation de toutes les parties, que ce soit la fonctionnaire déléguée, ses représentants, l’architecte, le club sportif et les riverains, il n’est pas possible de rapprocher les points de vue."

Les résidents de la rue des Marronniers concernés estiment qu’il était impossible que cette nouvelle activité sportive ne génère aucune nuisance sonore supplémentaire, contrairement à ce que le bourgmestre affirmait. Un expert aurait même pu être mandaté pour étudier la situation. "Mais si l’expert se trompe et qu’il y a manifestement des nuisances imprévues, que se passera-t-il ?", ont-ils demandé lundi à Jordan Godfriaux. Ce dernier n’a finalement pas voulu prendre le risque de déranger le voisinage.

Le dossier, retenu par la Province du Brabant wallon pour recevoir un subside, n’est toutefois pas abandonné. "Nous allons chercher un autre site pour installer ces terrains de padel, ajoute le bourgmestre. Nous n’avons pas encore d’idée, car le fonctionnaire délégué avait estimé que le site initial s’y prêtait bien, avec la présence d’autres activités sportives." Au centre sportif, les joueurs auraient pu profiter des installations: parking, cafétéria, vestiaires et toilettes. "Nous allons donc chercher un autre site qui, dans l’idéal, bénéfice déjà de telles installations." Sinon, le budget risque d’être nettement plus conséquent. "Ce ne sera pas évident, mais notre volonté n’a jamais été d’imposer aux habitants d’un quartier ou d’un village un projet dont ils ne veulent pas. S’il y a moyen de rapprocher les points de vue, alors on le fait. Sinon, on prend acte et on trouve une alternative."

Les déçus, dans l’histoire, ce sont les 350 membres du club de tennis, qui avaient demandé à pouvoir se mettre au padel. Le lot de consolation, c’est que deux courts de tennis seront aménagés à la place. Ce qui fera donc cinq terrains au total. "On répondra ainsi à leurs attentes et leurs besoins, tout en faisant attention à la quiétude que souhaitent les riverains."