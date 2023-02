Perwez, Nivelles, Rixensart : « Lamytateur » n’imitera pas beaucoup

André Lamy, ce nouveau spectacle serait-il celui de la « maturité scénique », comme certains confrères ont pu l’écrire ?

Oh la ! Je ne sais pas. J’essaie d’évoluer même si j’ai 60 ans. Attention, je ne fais pas dans le jeunisme, j’assume complètement mon âge. Ce nouveau spectacle est monté avec deux tiers de stand-up, agrémenté d’imitations. Pour la première fois, je fais rire avec ma propre voix, c’est assez nouveau.

Et votre public de fidèles habitués n’en sort pas déçu ?

Non, parce que les gens viennent pour s’amuser et rire. Et parce qu’il y a aussi des imitations, comme celle d’Albert II, mon personnage fétiche. Mais globalement, j’aborde des sujets de société, je ne suis pas donneur de leçons, loin de là, je ne dis pas que c’est moi qui ai raison, mais c’est plus un spectacle d’André Leveugle, mon vrai nom, que d’André Lamy.

C’est un spectacle plus personnel, avec cette envie de dire ce que vous avez sur le cœur ?

Ah non ! Ce que je pense, les gens s’en foutent. Je veux divertir, je ne suis pas là pour livrer ce que j’ai sur le cœur.

Vous avez écrit les textes de ce spectacle avec vos complices habituels ?

Avec Michaël Albas et Xavier Diskeuve, on va dire qu’on se partage l’écriture à raison d’un tiers chacun. Je leur commande le sketch, j’explique vers où je veux aller, ils écrivent, et je retravaille leurs textes en les mettant à ma sauce. C’est bien rodé.

Le spectacle évolue tout le temps. Il est né en juin 2022, vous imaginez ! Ne pas le modifier, alors qu’on parle d’actualité, ce serait une faute professionnelle. C’est ce qui arrivait lorsque je participais à la Revue des Galeries, à Bruxelles. Ça me rendait malade. Souvent les textes sont déjà écrits en partie au moins, des mois et des mois à l’avance. Mais tout va à une vitesse aujourd’hui ! En tant qu’humoriste on doit suivre, adapter les sketches. Je ne peux pas imaginer ne pas parler du scandale qui a éclaté fin 2022 autour du Parlement wallon, ou du Parlement européen…

Mais c’est sans doute plus facile de s’adapter lorsqu’on est seul sur une scène, habillé uniquement d’un costume…

Les costumes et les décors sophistiqués, j’ai connu. Lorsque je jouais au Casino de Paris, il y avait deux semi-remorques de matériel, deux orchestres, et j’avais 20 ou 25 costumes. Aujourd’hui, je n’ai plus de costume du tout, juste mon costume vocal.

Justement, en quoi consiste le travail quotidien, lorsqu’on a 40 ans de scène ?

J’ai de la chance, j’ai une bonne voix, qui reste stable malgré le temps qui passe. Je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool, je fais un peu de sport. Je dois avoir cette hygiène de vie pour tenir le coup, car je me lève à 4h du matin pour la radio (NDLR: il officie sur Bel RTL avec Votez pour moi ). Ma voix, c’est mon gagne-pain. À la fin de ce spectacle, je chante, pendant 20 minutes, une compilation de 20 chanteurs. Je passe de Julien Clerc à Jean-Jacques Goldman. On va dire que c’est aussi du sport.

Le dimanche 12 février, à 17 h, au foyer culturel de Perwez ; le jeudi 16 février, à 20 h 30, au théâtre Le Clandestin, à Nivelles ; le dimanche 19 mars, à 17 h, au centre culturel de Rixensart.